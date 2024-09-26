"Doktor meyve" küçük ama faydasını duyan avuç avuç yiyor: Limondan 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor

Bilimsel adı Ziziphus Jujuba Mill'in olan Hünnap aslında ana vatanı Çin olan bir meyve. Aslında pek çok ülkede yetişen bu meyve ülkemizde Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde de yetiştiriliyor. Faydaları nedeniyle "ölümsüzlük meyvesi" olarak da bilinen Hünnap iğdeden daha büyük bir boyuttaki çekirdekli bir meyvedir. Meyvesinden yaprağına kadar her şeyi ayrı bir şifa olan Hünnap vitamin ve mineral açısından oldukça zengin.