26 Eylül 2024, Perşembe
"Doktor meyve" küçük ama faydasını duyan avuç avuç yiyor: Limondan 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor
Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da bilinen bu meyve sık tüketilenler arasında değil ama faydalarını duyunca hemen tüketmek isteyeceksiniz. İçerisinde limondan çok daha fazla vitamin bulunduran "doktor meyve" adeta ilaç görevi görüyor. Ülkemizde pek çok yerde yetiştirilen bu meyve lifli yapısı ve antioksidan özellikleriyle kış mevsiminde bağışıklığa birebir. Üstelik kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığa da iyi geliyor...
Giriş Tarihi: 26.09.2024 00:27 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:27