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Haberler Galeri "Doktor meyve" küçük ama faydasını duyan avuç avuç yiyor: Limondan 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor

"Doktor meyve" küçük ama faydasını duyan avuç avuç yiyor: Limondan 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da bilinen bu meyve sık tüketilenler arasında değil ama faydalarını duyunca hemen tüketmek isteyeceksiniz. İçerisinde limondan çok daha fazla vitamin bulunduran "doktor meyve" adeta ilaç görevi görüyor. Ülkemizde pek çok yerde yetiştirilen bu meyve lifli yapısı ve antioksidan özellikleriyle kış mevsiminde bağışıklığa birebir. Üstelik kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığa da iyi geliyor...

Giriş Tarihi: 26.09.2024 00:27 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:27
Doktor meyve küçük ama faydasını duyan avuç avuç yiyor: Limondan 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor

Bilimsel adı Ziziphus Jujuba Mill'in olan Hünnap aslında ana vatanı Çin olan bir meyve. Aslında pek çok ülkede yetişen bu meyve ülkemizde Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde de yetiştiriliyor. Faydaları nedeniyle "ölümsüzlük meyvesi" olarak da bilinen Hünnap iğdeden daha büyük bir boyuttaki çekirdekli bir meyvedir. Meyvesinden yaprağına kadar her şeyi ayrı bir şifa olan Hünnap vitamin ve mineral açısından oldukça zengin.

Doktor meyve küçük ama faydasını duyan avuç avuç yiyor: Limondan 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor

Bu küçük ama pek faydalı meyve Hünnap'ın Manisa'da hasadı başladı. Manisa'da coğrafi işaretli "Demirci hünnabı" hasat edilmeye başlandı. C vitamini içeriği, lifli yapısı ve antioksidan özellikleriyle özellikle kış döneminde hastalıklara karşı koruyucu bir gıda ürünü olarak ilgi gören hünnap, Demirci ilçesindeki çiftçilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Doktor meyve küçük ama faydasını duyan avuç avuç yiyor: Limondan 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor

Hasat için sabah erken saatlerde işbaşı yapan üreticiler, ağaçlardaki meyveleri makine ve sırık yardımıyla ağaç diplerine serdikleri örtünün üzerine silkeliyor. Örtülerin üzerinde toplanan hünnapların elek makinesinde boylaması yapılıyor. Yapraklarından ayrılan meyveler kurutulmak üzere seriliyor.

Doktor meyve küçük ama faydasını duyan avuç avuç yiyor: Limondan 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor

Hünnaplar 4 gün kuruduktan sonra çuvallara konularak satışa sunuluyor. İlçede üretim kapasitesi artan meyvede bu yıl 300 ton civarında rekolte bekleniyor. Zirai ilaç kullanılmadan üretilen coğrafi işaret tescilli Demirci hünnabı, çeşitli bölgelerden talep görüyor. Demirci'de 20 yıldır hünnap üreticiliği yapan Mehmet Dede, 700 ağaçta hünnap yetiştirdiğini söyledi.

Doktor meyve küçük ama faydasını duyan avuç avuç yiyor: Limondan 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor

Hünnabın sağlık açısından tercih edildiğini ifade eden Dede, şöyle konuştu:

"Şeker ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa şifalı. Hünnap topladıktan sonra eleklerimizde boylama yapıyoruz sonrasında kurutuyoruz."