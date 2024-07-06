Diş taşınız varsa hemen deneyin! 10 dakikada tertemiz yapan vitamin...

İşte diş plağından kurtulmanın ve oluşumunu engellemenin etkili yolları...

Düzenli ve Doğru Diş Fırçalama: Diş plağının oluşumunu önlemenin en önemli adımı düzenli ve doğru diş fırçalama alışkanlığıdır. Dişlerinizi günde en az iki kez (sabah ve akşam) fluorid içeren diş macunu ile iki dakika boyunca fırçalamak önemlidir. Diş fırçasının yumuşak veya orta sertlikte olması, diş etlerine zarar vermeden etkili temizlik sağlar.

Diş İpi Kullanımı: Diş ipi kullanmak, dişler arasındaki plak birikimini ve yiyecek artıklarını temizlemekte yardımcı olur. Her gün düzenli olarak diş ipi kullanmak, diş plağı oluşumunu önler ve diş eti sağlığını korur.