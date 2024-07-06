06 Temmuz 2024, Cumartesi
Diş taşınız varsa hemen deneyin! 10 dakikada tertemiz yapan vitamin...
Diş taşı, dişlerin üzerinde biriken mineralize olmuş plakların bir sonucudur. Bu taşlar genellikle diş fırçalama ve diş ipi kullanımıyla temizlenemeyen plakların zamanla birikmesiyle oluşur. Diş taşı genellikle sarı veya kahverengi renkte olabilir ve dişlerin üzerinde kötü bir görünüme neden olabilir. Peki diş taşı nasıl önlenir? İşte diş tartarına doğal çözüm...
Giriş: 06.07.2024 11:31 Güncelleme: 06.07.2024 11:31
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