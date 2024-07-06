Bu yöntem çok popüler! Ter kokusunu tamamen yok ediyor...

Ter kokusu, insan vücudunun doğal bir süreci olan terleme sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Ancak hoş olmayan bir kokuya neden olabilir. Terleme genellikle vücut sıcaklığını düzenlemek için gerçekleşir ve ter bezlerinden salgılanan terin içeriği su, tuz ve mineraller gibi unsurları içerir. Peki ter kokusu nasıl önlenir? İşte deneyince sonucuna şaşıracağınız yöntem...