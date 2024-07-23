Değdiği yerden yeni saç çıkarıyor! Sarımsakla birlikte 1 avuç bundan sürün...

Saç dökülmesi, birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorundur. Genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, beslenme alışkanlıkları, stres, saç bakımı ve çevresel etkenler saç sağlığımızı etkileyebilir. Ancak endişelenmenize gerek yok çünkü saç sağlığını korumak ve dökülmesini azaltmak için yapabileceğiniz mucizevi bir tarif var. İşte sarımsakla hazırlanan tarif...