14 Eylül 2023, Perşembe
Canan Karatay'dan ailelere tavsiye! Okula giden çocuklar bol bol tüketsin! Sabahları 1 bardak...
Canan Karatay'dan şaşırtan öneri! Sağlığa dair önerileri ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen ünlü profesör, gelişim çağındaki çocukların beslenmesine yönelik tavsiyelerde bulunarak, o içeceğin bol bol içirilmesi gerektiğini söyledi. İşte, Canan Karatay'ın konuya ilişkin açıklamaları...
Giriş Tarihi: 14.09.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 11:01
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