24 Temmuz 2023, Pazartesi
Canan Karatay açıkladı! Meğer çayı da yapılıyormuş! Su içer gibi içeceksiniz! Osmanlı Padişahları...
Meğer Osmanlı Padişahları da tüketiyormuş! Bu çay diğer içtiklerimize benzemiyor. Sağlıklı beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla ezber bozan Karatay'ın verdiği tavsiyeler sosyal medyada gündem oluyor. Canan Karatay Karatay'ın bağışıklığı güçlendiren çay tarifini deneyince mucizesine tanık olacaksınız. Bir bardak içtiğinizde bile etki edecek. İşte, Canan Karatay'ın ısrarla önerdiği o tarif...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 08:21
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