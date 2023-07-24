Canan Karatay açıkladı! Meğer çayı da yapılıyormuş! Su içer gibi içeceksiniz! Osmanlı Padişahları...

Padişah baharatı olarak geçmesinin nedeni ise ekşi tat seven Padişahlar her yemeklerinde ve sefere çıktıklarında sumak yanlarına alırlardı. Sumak vücudun adeta doğal ilacı olarak kullanılırdı.



Sumak çok güçlü bir toksin atıcı baharattır. Bu yüzden yüzyıllar boyunca şifa amaçlı tüketildi. Günümüzde ekşi bir tat vermesi için salatalara ve yemeklere konulan sumak baharatı karaciğer fonksiyonları için birebir fayda sağlar.