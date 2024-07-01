01 Temmuz 2024, Pazartesi
Bu sebebi duyunca şaşıracaksınız! Karpuzu buzdolabına koymadan önce dikkat!
Karpuzu buzdolabına yerleştirmenin, serinletici bir yaz meyvesi olan bu lezzeti nasıl riske atabileceğini hiç düşündünüz mü? Çoğumuzun yaz sıcağında serinlemek için başvurduğu bu yöntem, karpuzun besin değerlerini azaltabilir ve beklenmedik sağlık sorunlarına neden olabilir. Karpuzu doğru şekilde saklamak ve sağlığınızı koruma altına almak için bilmeniz gerekenler işte burada...
Giriş: 01.07.2024 08:20
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