Bu sebebi duyunca şaşıracaksınız! Karpuzu buzdolabına koymadan önce dikkat!

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için vazgeçilmez olan karpuzun saklanması konusundaki yaygın hatalar gündemde. Birçok kişi karpuzu taze ve serin tutmak amacıyla buzdolabına koymanın en doğru yol olduğunu düşünse de, uzmanlar bu yöntemin yanlış olduğuna dikkat çekiyor. Dalından koparıldıktan sonra olgunlaşma sürecine devam eden karpuz, antioksidan seviyesini artırırken, ani bir şekilde soğuk bir ortama konulması bu gelişimi olumsuz etkileyebilir. Buzdolabı sıcaklığı, karpuzun besleyici maddelerinin azalmasına ve tazeliğinin kaybolmasına neden olabilir. Peki, karpuz nasıl saklanmalı?