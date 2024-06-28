Kan grubuna göre beslenme nedir? Kan grubu 0, A, B , AB olanlar bu besinleri tüketin!

Sağlıklı bir yaşam sürdürmenin temelinde sağlıklı beslenme yer alır. Beslenme uzmanları, vatandaşları düzenli olarak sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirirken, hangi besinlerin tüketilmesi gerektiği konusunda da önemli ipuçları veriyor. Kan grubuna göre beslenme konusu ise belirli kan gruplarının belirli besinleri daha iyi sindirdiği veya sindiremediği fikrine dayanır. Peki, 0 RH kan grubu ne yemeli? Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? İşte konuya dair tüm bilgiler...