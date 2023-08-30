30 Ağustos 2023, Çarşamba
Bu belirtiler varsa dikkat! Ciltte geçmeyen kaşıntı kızarıklık... Uyuz neden olur, tedavi yöntemi nelerdir? Hastalık tanısı...
Uyuz, günümüzde hala önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkan bir deri hastalığıdır. Bu hastalık, özellikle kalabalık yaşam alanlarında ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu bölgelerde daha sık görülmektedir. Uyuzun belirtileri ve tedavisi konusunda halkın bilinçlendirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. İşte uyuz belirtileri ve tedavi yöntemi...
Giriş Tarihi: 30.08.2023 13:40
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