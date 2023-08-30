Bu belirtiler varsa dikkat! Ciltte geçmeyen kaşıntı kızarıklık... Uyuz neden olur, tedavi yöntemi nelerdir? Hastalık tanısı...

5 ile 10 yaş arası çocuklarda ya da bebeklerde baş, yüz, boyun, avuç içleri ve ayak tabanlarına yerleşebilir. Döküntü ayrıca küçük kabarcıkları (veziküller) ve pulları içerebilir. Bu yerleri kaşımak ciltte yara oluşmasına neden olabilir ve bazen bu yaralar bakteriler tarafından enfekte olurlar. Bu yüzden egzama gibi sorunlarla karıştırılabiliyor.