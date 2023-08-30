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Bu belirtiler varsa dikkat! Ciltte geçmeyen kaşıntı kızarıklık... Uyuz neden olur, tedavi yöntemi nelerdir? Hastalık tanısı...

Uyuz, günümüzde hala önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkan bir deri hastalığıdır. Bu hastalık, özellikle kalabalık yaşam alanlarında ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu bölgelerde daha sık görülmektedir. Uyuzun belirtileri ve tedavisi konusunda halkın bilinçlendirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. İşte uyuz belirtileri ve tedavi yöntemi...

Giriş Tarihi: 30.08.2023 13:40
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Bu belirtiler varsa dikkat! Ciltte geçmeyen kaşıntı kızarıklık... Uyuz neden olur, tedavi yöntemi nelerdir? Hastalık tanısı...

Uyuz, toplumda genellikle hafife alınan ancak ciddi sağlık riskleri taşıyan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Birçok insan, kendilerinin uyuz olabileceği ihtimalini düşünmezler. Özellikle çocuklar ve yaşlılar, hastalığa daha kolay yakalanabilirler. Son zamanlarda artış gösteren uyuz vakalarına karşı dikkatli olmak ve belirtilerine yönelik farkındalık geliştirmek hayati bir önem taşımaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu belirtiler varsa dikkat! Ciltte geçmeyen kaşıntı kızarıklık... Uyuz neden olur, tedavi yöntemi nelerdir? Hastalık tanısı...

UYUZ NEDİR? İŞTE EN ÖNEMLİ BELİRTİLER...

Uyuz akarı ciltte tüneller açarak yaklaşık 10-15 yumurtasını bırakır. Bunun 2 veya 6 hafta sonrasında özellikle de geceleri şiddetli kaşıntı ve cilt üzerindeki sivilce benzeri kabarcıklardır. Kaşıntı ve döküntülerin her biri vücudun çoğunu etkileyebilir ya da bilek, dirsek, koltuk altlığı, parmaklar, meme başı, penis, bel gibi bölgelerle sınırlı olabilir.

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Bu belirtiler varsa dikkat! Ciltte geçmeyen kaşıntı kızarıklık... Uyuz neden olur, tedavi yöntemi nelerdir? Hastalık tanısı...

5 ile 10 yaş arası çocuklarda ya da bebeklerde baş, yüz, boyun, avuç içleri ve ayak tabanlarına yerleşebilir. Döküntü ayrıca küçük kabarcıkları (veziküller) ve pulları içerebilir. Bu yerleri kaşımak ciltte yara oluşmasına neden olabilir ve bazen bu yaralar bakteriler tarafından enfekte olurlar. Bu yüzden egzama gibi sorunlarla karıştırılabiliyor.

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Bu belirtiler varsa dikkat! Ciltte geçmeyen kaşıntı kızarıklık... Uyuz neden olur, tedavi yöntemi nelerdir? Hastalık tanısı...

UYUZ KİMLERDE GÖRÜLÜR? NASIL BULAŞIR?

Kadın ve erkek her iki cinste ve her yaş grubunda tüm etnik gruplarda, tüm sosyoekonomik düzeylerde görülebilir. Özellikle bakım evleri, yurtlar gibi toplu yaşanan kalabalık yerlerde görülme ihtimali daha fazladır. Vücut savunma mekanizması iyi olmayan kişilerde ağır bir seyir gösterebilir.

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Bu belirtiler varsa dikkat! Ciltte geçmeyen kaşıntı kızarıklık... Uyuz neden olur, tedavi yöntemi nelerdir? Hastalık tanısı...

UYUZ HASTALIĞI NASIL GEÇER?

Geceleri artan bir kaşıntınız varsa mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekir. Kişiye göre 8-10 saat arasında tedavi edilebilen uyuz hastalığını evdeki yöntemlerle de geçirmeniz mümkündür.

Ancak öncesinde mutlaka uzmandan bir tedavi yöntemini öğrenmelisiniz. Uzman doktorların en yaygın önerdikleri yöntemler arasında krem ve losyonlar kullanılıyor.