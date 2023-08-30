1 bardağı bile sinir stresi önlüyor! Uyumadan 30 dk önce tüketin! İşte mutsuzluğu yok eden çay tarifi!

KANSERE BAĞLI KOMPLİKASYONLARI HAFİFLETEBİLİR

Integrative Cancer Therapies dergisinde yayınlanan 2023 tarihli sistematik bir inceleme, papatyanın kansere bağlı bazı sağlık komplikasyonlarını hafifletmek için yararlı bir yardımcı tedavi olabileceğini buldu. Çalışma, papatyanın kanser hastalarında oral mukozitin, cilt komplikasyonlarının, depresyonun ve kusmanın azaltılmasına etkili bir şekilde yardımcı olduğunu buldu. Ayrıca iştahlarının ve yaşam kalitelerinin artmasına da yardımcı oldu.

Bu derlemedeki çalışmalarda, gargara, topikal malzeme, çay, kapsül, şurup ve aromaterapi masajı dahil olmak üzere çeşitli papatya formları kullanılmıştır, dolayısıyla bu etkilerin hepsinin özellikle papatya çayı için geçerli değil.