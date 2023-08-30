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1 bardağı bile sinir stresi önlüyor! Uyumadan 30 dk önce tüketin! İşte mutsuzluğu yok eden çay tarifi!

Günümüzün hızlı temposu, stresli yaşam tarzı ve yanlış beslenme alışkanlıkları birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Ancak doğanın sunduğu bazı mucizevi bitkiler, bu sorunlarla başa çıkmada yardımcı olabilir. Son araştırmalar, özellikle uykusuzluk, depresyon, diyabet ve sindirim rahatsızlıklarıyla savaşmada etkili olduğu düşünülen özel bir çay karışımının adını sıkça duyurmaya başladı. İşte, stresi önleyen çay tarifi...

Giriş Tarihi: 30.08.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 11:42
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1 bardağı bile sinir stresi önlüyor! Uyumadan 30 dk önce tüketin! İşte mutsuzluğu yok eden çay tarifi!

Stresli yaşam tarzı ve yanlış beslenme alışkanlıkları birçok sağlık sorununa neden oluyor. Ancak doğanın sunduğu bazı mucizevi bitkiler, bu sorunları önlemek için büyük fayda sağlıyor. Son araştırmalar, özellikle uykusuzluk, depresyon, diyabet ve sindirim rahatsızlıklarıyla savaşmada etkili olduğu düşünülen özel bir çay karışımının adını sıkça duyurmaya başladı. İşte, sinir stresi önleyen çay tarifi...

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1 bardağı bile sinir stresi önlüyor! Uyumadan 30 dk önce tüketin! İşte mutsuzluğu yok eden çay tarifi!

SİNİR STRESİ YOK EDİYOR!

Papatya sıklıkla kurutularak bitki çaylarında kullanılan bir çiçek türüdür. Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleyici Sağlık Merkezi'ne (NCCIH) göre, yüzyıllardır kullanılmaktadır ve kullanımının tarihi Mısır, Yunanistan ve Roma'ya kadar uzanmaktadır. Papatya çayı, sakinleştirici bal notalarıyla hafif, çiçeksi bir tada sahiptir.

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1 bardağı bile sinir stresi önlüyor! Uyumadan 30 dk önce tüketin! İşte mutsuzluğu yok eden çay tarifi!

DAHA İYİ UYUMANIZA YARDIMCI OLUR

İşte papatya çayının faydaları:

Fitoterapi Araştırması'nda 2019'da yapılan bir meta-analiz ve sistematik inceleme, papatyanın aslında uyku kalitesini ve genel anksiyete bozukluğunu iyileştirdiğini ortaya çıkardı.

BMC Medical Education'da 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre, negatif uyku kalitesi durumluk kaygıyı ve depresif riski artırabilir; bu nedenle papatya çayının teşvik ettiği daha iyi uyku kalitesi, zihinsel sağlık üzerinde daha uzun vadeli etkilere sahip olabilir.

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1 bardağı bile sinir stresi önlüyor! Uyumadan 30 dk önce tüketin! İşte mutsuzluğu yok eden çay tarifi!

KANSERE BAĞLI KOMPLİKASYONLARI HAFİFLETEBİLİR

Integrative Cancer Therapies dergisinde yayınlanan 2023 tarihli sistematik bir inceleme, papatyanın kansere bağlı bazı sağlık komplikasyonlarını hafifletmek için yararlı bir yardımcı tedavi olabileceğini buldu. Çalışma, papatyanın kanser hastalarında oral mukozitin, cilt komplikasyonlarının, depresyonun ve kusmanın azaltılmasına etkili bir şekilde yardımcı olduğunu buldu. Ayrıca iştahlarının ve yaşam kalitelerinin artmasına da yardımcı oldu.

Bu derlemedeki çalışmalarda, gargara, topikal malzeme, çay, kapsül, şurup ve aromaterapi masajı dahil olmak üzere çeşitli papatya formları kullanılmıştır, dolayısıyla bu etkilerin hepsinin özellikle papatya çayı için geçerli değil.

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1 bardağı bile sinir stresi önlüyor! Uyumadan 30 dk önce tüketin! İşte mutsuzluğu yok eden çay tarifi!

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DÜZENLER

Dünya çapında papatyanın en yaygın kullanımlarından biri mide-bağırsak sağlığını geliştirmektir. Life dergisindeki 2022 tarihli bir inceleme , İspanya'daki mide bulantısının hafifletilmesinden Türkiye'deki mide-bağırsak ağrılarının hafifletilmesine kadar çeşitli örneklerin altını çiziyor.

Integrative Medicine'e göre gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) semptomlarını hafiflettiği ve iltihabı azalttığı söyleniyor. Ayrıca antispazmodik olarak işlev görebilir ve ishale neden olabilecek mide spazmını azaltabilir.