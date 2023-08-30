30 Ağustos 2023, Çarşamba
1 bardağı bile sinir stresi önlüyor! Uyumadan 30 dk önce tüketin! İşte mutsuzluğu yok eden çay tarifi!
Günümüzün hızlı temposu, stresli yaşam tarzı ve yanlış beslenme alışkanlıkları birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Ancak doğanın sunduğu bazı mucizevi bitkiler, bu sorunlarla başa çıkmada yardımcı olabilir. Son araştırmalar, özellikle uykusuzluk, depresyon, diyabet ve sindirim rahatsızlıklarıyla savaşmada etkili olduğu düşünülen özel bir çay karışımının adını sıkça duyurmaya başladı. İşte, stresi önleyen çay tarifi...
Giriş Tarihi: 30.08.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 11:42
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