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Haberler Galeri Bu 5 şeyi yapan incecik bele kavuşuyor! Mankenlerin sırrı meğer buymuş! 65-60-57-55 cm bel için...

Bu 5 şeyi yapan incecik bele kavuşuyor! Mankenlerin sırrı meğer buymuş! 65-60-57-55 cm bel için...

Daha ince bir bele sahip olmak, sandığınız kadar zorlu bir süreç olmayabilir. Farklı diyetlere başvurmadan veya ağır egzersizlere girmeden, daha ince bir bel elde edebilmenin yolları vardır. Mankenlerin gizli sırrı açığa çıktı. İncecik bele sahip olmak için uygulayabileceğiniz 5 adım...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 10:27
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Bu 5 şeyi yapan incecik bele kavuşuyor! Mankenlerin sırrı meğer buymuş! 65-60-57-55 cm bel için...

Daha ince bir bel sahibi olmak, birçok insan için büyük bir hedef olabilir, ancak bu hedefe ulaşmak sandığınız kadar zorlu bir süreç olmayabilir. Mankenlerin gizli sırlarını öğrenerek, daha ince bir bele sahip olmak için yapabileceğiniz bazı basit adımlar bulunmaktadır. İncecik bir bel elde etmek için uygulayabileceğiniz 5 adımı düşünün. İlk olarak...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu 5 şeyi yapan incecik bele kavuşuyor! Mankenlerin sırrı meğer buymuş! 65-60-57-55 cm bel için...

YETERLİ PROTEİN TÜKETİN

Protein genellikle kilo vermeye yardımcı olmasıyla bilinir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Bu makro besin sadece tok kalmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kas onarımı ve büyümesi için de çok önemlidir, özellikle de kuvvet antrenmanı yapıyorsanız. Araştırmalar, daha fazla protein tüketmenin yağsız vücut kütlesini korurken vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Tavuk, balık ve bitki bazlı proteinler gibi yağsız protein kaynaklarını tercih edin.

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Bu 5 şeyi yapan incecik bele kavuşuyor! Mankenlerin sırrı meğer buymuş! 65-60-57-55 cm bel için...

BOL BOL EGZERSİZ YAPIN

Hayır, ağırlık kaldırmak sizi hantal yapmaz; sizi sıkılaştırır ve inceltir. Vücudunuz dinlenirken bile kaslar yağlardan daha fazla kalori yaktığından, yağsız kas stoğunuzu artırmak kilo vermenin önemli bir parçasıdır. Ayrıca, kuvvet egzersizleri bel bölgesini şekillendirmeye yardımcı olabilir.

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Bu 5 şeyi yapan incecik bele kavuşuyor! Mankenlerin sırrı meğer buymuş! 65-60-57-55 cm bel için...

SEBZE TÜKETİMİNİZİ ARTTIRIN

Daha ince bir bel istiyorsanız sebzeler olmazsa olmazdır. Lifle dolu olduklarından tok hissetmenize, kan şekerinizi düzenlemenize ve sinir bozucu şeker krizlerini uzak tutmanıza yardımcı olurlar. Ve çok az kalori içerdiklerinden bol bol yiyebilirsiniz.

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Bu 5 şeyi yapan incecik bele kavuşuyor! Mankenlerin sırrı meğer buymuş! 65-60-57-55 cm bel için...

MEYVE TÜKETMEYİ UNUTMAYIN

Tatlı, sulu ve lezzetli meyveler doğanın bizlere hediyesidir. Meyveler kilo verme hedeflerinize doğru ilerlemenize yardımcı olurken açlık hissini ve ani yemek isteklerini de azaltabilir. Bir araştırma, meyve yemenin abdominal obezite riskini %12 oranında azalttığını ortaya koymuştur.