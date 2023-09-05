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100 gramı LDL kolesterole şifa oluyor! TÜRKLERİN BEYAZ ALTINI! Tıkanmış damarları açıyor! Günde 1 avuç...

Yüksek kolesterole mucizevi çözüm! Bir avuç tüketmek yeterli! Bu besin, özellikle ülkemizde sıkça tüketilen ve açlığı bastırmanın yanı sıra sağlık açısından da pek çok fayda sunan değerli bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor. Besin değeri oldukça yüksek olan bu besin LDL olarak da bilinen kötü kolesterolü düşürerek tıkanan damarları açıyor. İşte, yüksek kolesterolü yok etmenin yolları...

Giriş Tarihi: 05.09.2023 22:08
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100 gramı LDL kolesterole şifa oluyor! TÜRKLERİN BEYAZ ALTINI! Tıkanmış damarları açıyor! Günde 1 avuç...

Yüksek kolesterolü düşürdüğü kanıtlandı! Tıkanan damarlara şifa oluyor! Hareketsiz yaşam, kimyasal içerikli yağların tüketimi ve bozulan beslenme alışkanlıkları, kolesterol seviyelerinin yükselmesine ve dolayısıyla kalp sağlığı risklerinin artmasına neden oluyor. Peki yüksek kolesterol nasıl düşürülür? İşte, LDL yani yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olan mucizevi besin...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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100 gramı LDL kolesterole şifa oluyor! TÜRKLERİN BEYAZ ALTINI! Tıkanmış damarları açıyor! Günde 1 avuç...

TÜRKLERİN BEYAZ ALTINI!

Leblebi besin değeri yüksek olan bir kuruyemiş olduğundan vücudun ihtiyacı olan bazı vitamin ve minerallerin eksikliğini giderir. Özellikle sporcuların egzersiz öncesi tükettiği bu besin sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini içermektedir.

İşte beyaz altın olarak adlandırılan leblebinin faydaları:

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100 gramı LDL kolesterole şifa oluyor! TÜRKLERİN BEYAZ ALTINI! Tıkanmış damarları açıyor! Günde 1 avuç...

– Beyaz leblebi midedeki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

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100 gramı LDL kolesterole şifa oluyor! TÜRKLERİN BEYAZ ALTINI! Tıkanmış damarları açıyor! Günde 1 avuç...

– Diyet listelerinde ilk sıralarda yer alan beyaz leblebi içerdiği lif maddesi sayesinde uzun süre tokluk verirken, kısa sürede de kilo vermeye yardımcı olur. İçerdiği az yağ nedeniyle bölgesel kilo almayı da önler.

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100 gramı LDL kolesterole şifa oluyor! TÜRKLERİN BEYAZ ALTINI! Tıkanmış damarları açıyor! Günde 1 avuç...

– Beslenme uzmanı Cynthia Sass beyaz leblebinin içerdiği Lif madde sayesinde hem kilo vermede yardımcı olduğunu hem de kolesterol seviyesini dengede tutarak kalp krizi ve felç gibi hastalıkların yaşanma riskini azaltığını belirtiyor. Özellikle damar daralmasını önler.

– İçerdiği antioksidan sayesinde vücudu kısa sürede temizleyerek yenilenmesini destekler. Ayrıca içerdiği yağlar cilt hücrelerinin kısa sürede yenilenmesini sağlayarak kırışıklık gibi cilt sorunlarının yaşanmamasını sağlar.