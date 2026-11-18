Bir lokma ölümcül olabilir! Toplayayım derken canınızdan olmayın: İşte mantarda dikkat edilmesi gereken noktalar
Sonbahar yağışlarıyla birlikte mantar sezonu başladı. Doğadan toplanan yabani mantarlar, yanlış tüketildiğinde karaciğer ve böbrek yetmezliğine, hatta ölüme yol açabiliyor. Mantar toplayanların da bu konuda oldukça dikkatli olması gerekiyor. Bazı mantarlar yemeye uygunken bazıları da asla yenilmemesi gereken türlerden oluyor. Peki, zehirli mantar nasıl anlaşılır, mantar zehirlenmesi kaç saatte belli olur ve belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
Yurt genelinde havalar serinledi ve yağmurların etkisini artırmasıyla mantar sezonu açılmış oldu. Bölgeye göre değişiklik gösteren mantar türleri vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor.
.Ancak bir tehlike var ki oldukça göz ardı ediliyor: Zehirli mantar!
Havaların serinlemesi ve sonbahar yağışlarının artmasıyla birlikte doğada yetişen mantarlar yeniden toplanmaya başladı.
Özellikle ormanlık alanlarda ve kırsal bölgelerde mantar toplayan vatandaşlar, buldukları gördükleri mantarları sofralarına taşıyor. Ancak doğada yetişen her mantar tüketim ve sağlık için güvenli değil.
Zehirli mantarlar, yenilebilir türlerle benzer özellikler taşıyabiliyor ve bu yüzden çok ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.
Sağlık yetkilileri yabani mantarların bilinçsiz tüketilmesinin ağır zehirlenmelere neden olabileceğini belirterek vatandaşları uyarıyor.
Bazı mantar türlerinde zehirlenme belirtileri saatler sonra ortaya çıkarken, toksik maddeler karaciğer ve böbreklerde kalıcı hasara yol açabiliyor.
Yurt genelinde mantar zehirlenme vakaları da oldukça sıklaşmış durumda.
Vatandaşların en çok merak ettiği nokta: Zehirli mantar nasıl anlaşılır?
Mantar sezonunda en çok merak edilen soruların başında, zehirli mantarların nasıl ayırt edileceği geliyor.
Ancak bir mantarın zehirli olup olmadığı sadece dışına bakılarak güvenilir biçimde belirlenemiyor.
Zehirli mantarlar, yenilebilir türlere oldukça benzeyebiliyor.
Mantarın rengi, kokusu, şekli veya yüzeyindeki özellikler, güvenli olup olmadığını anlamak için yeterli değil.
Daha önce aynı bölgede mantar toplamış olmak ya da yıllardır yabani mantar tüketmek de zehirlenme riskini ortadan kaldırmıyor.