.Ancak bir tehlike var ki oldukça göz ardı ediliyor: Zehirli mantar!

Yurt genelinde havalar serinledi ve yağmurların etkisini artırmasıyla mantar sezonu açılmış oldu. Bölgeye göre değişiklik gösteren mantar türleri vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor.

Havaların serinlemesi ve sonbahar yağışlarının artmasıyla birlikte doğada yetişen mantarlar yeniden toplanmaya başladı.

Özellikle ormanlık alanlarda ve kırsal bölgelerde mantar toplayan vatandaşlar, buldukları gördükleri mantarları sofralarına taşıyor. Ancak doğada yetişen her mantar tüketim ve sağlık için güvenli değil.

Zehirli mantarlar, yenilebilir türlerle benzer özellikler taşıyabiliyor ve bu yüzden çok ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.