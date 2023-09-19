Binbir derde deva! Yiyenin vücuduna hastalık girmiyor

Mısır her alanda kullanılan bir besin. Unuyla yağıyla sofraları süsleyen mısırın püskülleri de çok faydalı. Ana vatanı Amerika Kıtası olan mısır bitkisi, önce Avrupa kıtasına ve oradan da Afrika kıtasına yayılarak Kuzey Afrika üzerinden Anadolu topraklarına taşınmıştır. Yetiştirilmesi kolay, yararlı, kullanım alanı geniş bir bitki olduğu için dünyanın hemen her yerinde az veya çok tarımı yapılabilir.