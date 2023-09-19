Binbir derde deva! Yiyenin vücuduna hastalık girmiyor
Mutfakta hemen her alan kullanılan ve herkes tarafından sevilerek tüketilen mısırın püskülleri de çok faydalı. Binbir derde dava olan mısır püskülü hastalıklara savaş açıyor. Çin'de geleneksel tıp alanında kullanılan mısır püskülünün faydaları saymakla bitmiyor.
Giriş Tarihi: 19.09.2023
17:03 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
17:03
Mısır her alanda kullanılan bir besin. Unuyla yağıyla sofraları süsleyen mısırın püskülleri de çok faydalı. Ana vatanı Amerika Kıtası olan mısır bitkisi, önce Avrupa kıtasına ve oradan da Afrika kıtasına yayılarak Kuzey Afrika üzerinden Anadolu topraklarına taşınmıştır. Yetiştirilmesi kolay, yararlı, kullanım alanı geniş bir bitki olduğu için dünyanın hemen her yerinde az veya çok tarımı yapılabilir.
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Sağlıklı bir ömür sürmek için tükettiğiniz besinlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Doğal besinler sağlığınızı doğrudan etkiliyor. Mısır herkes tarafından sevilen bir yiyecek.
Hem kokusuyla hem de tadıyla herkesi cezbediyor. Özellikle yaz aylarında haşlanmış olarak tüketilen mısır konserve olarak da salatalar da kullanılabiliyor. Mısır yüzyıllardır Çin'de geleneksek tıp alanında kullanılıyor. Özellikle mısır püskülü her derde deva olarak biliniyor. Binbir derde dava olan mısır püskülü hastalıklara savaş açıyor.
Herkes tarafından severek tüketilen ve özellikle yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan yiyecekler arasında mısır yer alıyor. Severek tüketilen ve doya doya yenilen mısırı haşlamadan önce genellikle püsküllerini ayırmayı tercih edersiniz. Ancak mısır püskülleri yüzyıllardır Çin'de geleneksel tıp alanında kullanılıyor.
Mısır pişirmeden önce mısırın püsküllerini ayırıp yıkamayı tercih edersiniz. Mısırlar tencereye, mısır püskülleri ise doğruca çöpe gider. Hiç düşünmeden çöpe attığınız bu mısır püskülleri vücudunuzun için şifa kaynağı olabilir.