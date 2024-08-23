23 Ağustos 2024, Cuma
Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavisi...
Son dönemlerde artan salgınlar, halk arasında endişe yaratırken, Batı Nil Virüsü de bu tedirginliğe eklenen bir başka sağlık sorunu oldu. Sağlık Bakanlığı ise sivrisineklerden bulaşan enfeksiyon hakkında bir açıklama yaptı. Bunun üzere vatandaşlar, "Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler?" gibi soruların cevabını araştırmaya başladı. İşte Batı Nil Virüsü hakında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:57