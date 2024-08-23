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Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavisi...

Son dönemlerde artan salgınlar, halk arasında endişe yaratırken, Batı Nil Virüsü de bu tedirginliğe eklenen bir başka sağlık sorunu oldu. Sağlık Bakanlığı ise sivrisineklerden bulaşan enfeksiyon hakkında bir açıklama yaptı. Bunun üzere vatandaşlar, "Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler?" gibi soruların cevabını araştırmaya başladı. İşte Batı Nil Virüsü hakında merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:57
Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavisi...

Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü hakkında araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de de vakaları görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu ile açıklamada bulundu.

Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavisi...

Bakanlık tarafından "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir." denildi.

Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavisi...

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Söz konusunu hastalığın, mevsimsel olarak genelde yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonu, 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

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Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavisi...

BATI NİL VİRÜSÜ HAKKINDA

Peki Batı Nil Virüsü nedir? İşte merak edilenler...

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, insanlara sıklıkla enfekte sivrisineklerin sokması ile bulaşan viral bir hastalıktır.

Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavisi...

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Kuluçka süresinin 3-14 gün olduğu Batı Nil Virüsü Enfeksiyonunun hastalık belirtileri merak ediliyor.