22 Ağustos 2024, Perşembe
7000 yıllık doğal ilaç! Canan Karatay'ın 81 yıllık sağlık sırrı: Tıkanan damarları açıyor! Suya 1 kaşık ekleyin...
Beslenme ve sağlık üzerine verdiği bilgilerle tanınan ünlü doktor Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarını bir yenisini daha ekledi. Karatay, 7000 yıllık doğal ilaç olarak bilinen ve sağlık açısından birçok faydası bulunan mucizevi bir besine dikkat çekti. Karatay'ın önerdiği içecek hem vücutta toksinleri atıyor, hem de tıkanan damarları açıyor. İşte tarifi...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:36