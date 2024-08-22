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Haberler Galeri 7000 yıllık doğal ilaç! Canan Karatay'ın 81 yıllık sağlık sırrı: Tıkanan damarları açıyor! Suya 1 kaşık ekleyin...

7000 yıllık doğal ilaç! Canan Karatay'ın 81 yıllık sağlık sırrı: Tıkanan damarları açıyor! Suya 1 kaşık ekleyin...

Beslenme ve sağlık üzerine verdiği bilgilerle tanınan ünlü doktor Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarını bir yenisini daha ekledi. Karatay, 7000 yıllık doğal ilaç olarak bilinen ve sağlık açısından birçok faydası bulunan mucizevi bir besine dikkat çekti. Karatay'ın önerdiği içecek hem vücutta toksinleri atıyor, hem de tıkanan damarları açıyor. İşte tarifi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:36
7000 yıllık doğal ilaç! Canan Karatay’ın 81 yıllık sağlık sırrı: Tıkanan damarları açıyor! Suya 1 kaşık ekleyin...

Asırlardır kullanılan sirke, besinlerin fermente edilmesiyle elde edilen ve birçok sağlık faydasına sahip bir üründür. Prof. Dr. Canan Karatay, hakiki sirkenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini sıkça vurgulamıştı. Karatay da sirkenin vücutta toksinleri, parazitleri ve iltihapları tamamen attığını belirtmişti.

7000 yıllık doğal ilaç! Canan Karatay’ın 81 yıllık sağlık sırrı: Tıkanan damarları açıyor! Suya 1 kaşık ekleyin...

Son araştırmalar, günlük bir doz sirkenin depresyon semptomlarını iyileştirebileceğini ortaya koydu. Bu besin, ünlü doktor Prof. Dr. Canan Karatay'ın da favorisi ve virüslerin ve mikropların korkulu rüyası olarak görülüyor.

7000 yıllık doğal ilaç! Canan Karatay’ın 81 yıllık sağlık sırrı: Tıkanan damarları açıyor! Suya 1 kaşık ekleyin...

Üzüm sirkesi, üzüm suyunun mayalanması ve fermantasyonu sonucu elde edilen bir sirke çeşididir. Yüzyıllardır hem tıbbi hem de mutfak amaçları için kullanılan bu doğal içeceğin birçok sağlık yararı olduğu bilinmektedir.

7000 yıllık doğal ilaç! Canan Karatay’ın 81 yıllık sağlık sırrı: Tıkanan damarları açıyor! Suya 1 kaşık ekleyin...

Sindirim Sağlığı: Üzüm sirkesi, sindirimi destekleyici özelliklere sahiptir. Sindirim sistemini düzenlemeye ve mide asidini dengelemeye yardımcı olabilir.

7000 yıllık doğal ilaç! Canan Karatay’ın 81 yıllık sağlık sırrı: Tıkanan damarları açıyor! Suya 1 kaşık ekleyin...

Antioksidan Etkiler: İçerdiği antioksidanlar sayesinde, üzüm sirkesi serbest radikalleri nötralize ederek hücrelerin korunmasına yardımcı olabilir. Bu, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve genel sağlığı destekleyebilir.