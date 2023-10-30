Akşam saat 11-12-1'de uyuyorsanız bu dakikalara dikkat edin! Sağlığı tepeden tırnağa sarsıyor

Uyku ve zeka arasındaki bağlantı, yapılan birçok araştırma ile giderek daha fazla aydınlatılıyor. Ortaya çıkan sonuçlar, zeka ile uyku alışkanlıkları arasında ilginç bir ilişki olduğunu gösteriyor. Genel olarak daha yüksek zeka seviyesine sahip insanlar gece saatlerinde daha aktif olma eğiliminde görünüyorlar. Bu konuda Amerika'da yapılan bir gençlik araştırması, zeki insanların ortalama veya düşük zeka seviyesine sahip olanlara göre daha geç saatlerde uyumaya başladığını ortaya koyuyor.