30 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Akşam saat 11-12-1'de uyuyorsanız bu dakikalara dikkat edin! Sağlığı tepeden tırnağa sarsıyor

Akşam saat 11-12-1'de uyuyorsanız bu dakikalara dikkat edin! Sağlığı tepeden tırnağa sarsıyor

Uyku ve zeka arasındaki bağlantı, yapılan birçok araştırma ile giderek daha fazla aydınlatılıyor. Ortaya çıkan sonuçlar, zeka ile uyku alışkanlıkları arasında ilginç bir ilişki olduğunu gösteriyor. Genel olarak daha yüksek zeka seviyesine sahip insanlar gece saatlerinde daha aktif olma eğiliminde görünüyorlar. Bu konuda Amerika'da yapılan bir gençlik araştırması, zeki insanların ortalama veya düşük zeka seviyesine sahip olanlara göre daha geç saatlerde uyumaya başladığını ortaya koyuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2023 23:39 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 23:39
  • 1
  • 4
Akşam saat 11-12-1’de uyuyorsanız bu dakikalara dikkat edin! Sağlığı tepeden tırnağa sarsıyor

Zeka ve uyku arasındaki ilişki, birçok uzmanın dikkatini çeken bir konudur. Psikolog Satoshi Kanazawa'ya göre, zeka ile uyku arasında doğru orantılı bir bağlantı olabilir. Yapılan araştırmalarda uyku saatlerinin, bireylerin zeka seviyeleri üzerinde etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle düzenli ve yeterli uyku alan kişilerin genellikle daha yüksek zeka seviyelerine sahip olduğu gözlemleniyor. Akşam saat 11-12-1'de uyuyorsanız bu dakikalara dikkat edin!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 4
Akşam saat 11-12-1’de uyuyorsanız bu dakikalara dikkat edin! Sağlığı tepeden tırnağa sarsıyor

UYUMA SAATİNE GÖRE IQ SEVİYELERİ

IQ Seviyesi 75 ve Altı

Hafta İçi: 23:41 - 7:20
Hafta Sonu: 00:35 - 10:09

Eğer IQ seviyeniz 75'in altındaysa genellikle bu saatlerde uyumaya eğilim gösterirsiniz. Düşük zeka seviyelerine sahip bireyler, daha erken saatlerde uyumaya başlayabilirler.

  • 3
  • 4
Akşam saat 11-12-1’de uyuyorsanız bu dakikalara dikkat edin! Sağlığı tepeden tırnağa sarsıyor

IQ Seviyesi 90-110 Arası

Hafta İçi: 00:10 - 7:32
Hafta Sonu: 01:13 - 10:14

Ortalama bir zeka seviyesine sahipseniz uyku saatleriniz daha ılımlı olabilir. Bu aralıkta uyuyan kişiler, zeka seviyelerini koruma eğilimindedirler.

  • 4
  • 4
Akşam saat 11-12-1’de uyuyorsanız bu dakikalara dikkat edin! Sağlığı tepeden tırnağa sarsıyor

IQ Seviyesi 125 ve Üzeri

Hafta İçi: 00:29 - 7:52
Hafta Sonu: 01:44 - 11:07

Yüksek bir IQ seviyesine sahip olanlar genellikle daha geç saatlerde uyumaya yatkındır. Bu kişiler, zeka seviyelerini yüksek tutma eğiliminde olabilirler.