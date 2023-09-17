17 Eylül 2023, Pazar
Adeta evdeki hazine, değerlendirilmediği alan yok yok! Demlenen çayı döken çok üzülecek!
Türk kültüründe çay, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Günün her anında keyifle tüketilen çay, demlikte kalan artıklarıyla da dikkat çekiyor. Çoğu insan demlikte kalan çayı çöpe atma eğiliminde olsa da, bu atık aslında birçok fayda sağlayabilir. Demlikte kalan çayın cilt bakımından ev temizliğine kadar birçok alanda kullanılabileceği bilinmektedir.
Giriş Tarihi: 17.09.2023 17:32
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