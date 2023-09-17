Adeta evdeki hazine, değerlendirilmediği alan yok yok! Demlenen çayı döken çok üzülecek!

Türk kültüründe çay, günlük yaşamın önemli bir parçasıdır ve birçok insan için vazgeçilmez bir içecektir. Ancak demlikte kalan çayın faydaları genellikle göz ardı edilir. Bu atık aslında birçok kullanım alanına sahiptir. Örneğin, cilt bakımında kullanılabilecek doğal bir tonik olarak hizmet edebilir. Ayrıca, ev temizliğinde leke çıkarıcı bir madde olarak etkili olabilir. İşte adeta hazine niteliğindeki faydaları...