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Haberler Galeri 60 dakikada kan şekerini düşürüyor! Biri %60,6 diğeri %51 oranında etkili! Şeker hastalarına kanıtlanmış şifa reçetesi...

60 dakikada kan şekerini düşürüyor! Biri %60,6 diğeri %51 oranında etkili! Şeker hastalarına kanıtlanmış şifa reçetesi...

Yüksek kan şekeri düzeyleri, diyabet riskini artırabilir ve sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli beslenme büyük önem taşır. Doğadan faydalanarak kan şekerini düşürmeye yardımcı olan bazı doğal yöntemler vardır. İşte şeker hastalarına garantili iki doğal çözüm...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.09.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 15:37
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60 dakikada kan şekerini düşürüyor! Biri %60,6 diğeri %51 oranında etkili! Şeker hastalarına kanıtlanmış şifa reçetesi...

Yüksek kan şekeri düzeyleri, diyabet riskini artırabilir ve sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli beslenme büyük önem taşır. Doğadan faydalanarak kan şekerini düşürmeye yardımcı olan bazı doğal yöntemler vardır. İşte şeker hastalarına garantili iki doğal çözüm...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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60 dakikada kan şekerini düşürüyor! Biri %60,6 diğeri %51 oranında etkili! Şeker hastalarına kanıtlanmış şifa reçetesi...

Tip 2 diyabet, insülin üretiminde ortaya çıkan sorunlarla birlikte kronik bir rahatsızlığa dönüşerek ömür boyu yaşamanız gereken bir durum. Pankreasın salgıladığı insülin, kan şekerini düzenleme görevini alırken bu mekanizmada ortaya çıkan dengesizlikler, bu değerlerin tehlikeli bir biçimde yükselmesine neden olabilir.

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60 dakikada kan şekerini düşürüyor! Biri %60,6 diğeri %51 oranında etkili! Şeker hastalarına kanıtlanmış şifa reçetesi...

Bu denli riskli bir hastalığa karşı aslında yapılması gereken oldukça basit önlemler bulunuyor; sağlıklı beslenme ise bu noktada listenin başında yerini alıyor. Yemek yenmesini ardından yükselen kan şekeri, düzenli bir biçimde arttığında herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Bunun için ise; doğru beslenme kilit faktör. Araştırmalar, yemekten önce zerdeçal tüketiminin içeriğindeki "kurkumin" adlı bileşik sayesinde kan şekeri seviyelerindeki artışı azaltabileceğini gösterdi. Üstelik bu düşme oranı, tüketimden bir saat içinde kendini gösteriyor. Ayrıca kan şekeri düzeyleri, ilk tüketimden 120 dakikaya kadar incelendi ve elde edilen veriler, bu durumu destekledi.

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60 dakikada kan şekerini düşürüyor! Biri %60,6 diğeri %51 oranında etkili! Şeker hastalarına kanıtlanmış şifa reçetesi...

"Postprandiyal glukoz konsantrasyonları" ( yemek yedikten sonra ortaya çıkan şeker) zerdeçal tüketimiyle değiştği tespit edildi. Bu yeni araştırmalar, içerikteki "kurkumine" bağlı olarak değişiyodu. Örneğin; sadece "kurkumin" ve "kurkumin-balık yağı" kombinasyonu ayrı ayrı denendiğinde farklı sonuçlar elde edildi. Zerdeçal tüketenlerde %60,6, zerdeçal ve balık yağı tüketenlerde %51 oranında düşüş, ilk alımdan 60 dakika içinde gerçekleşti.

Yapılan tüm bu araştırmalar sonucunda; zerdeçalın tokluk glisemik yanıtı ve glikoz kontrolü için insülin ihtiyacını azalttığı anlaşılırken, tüm bu süreç sayesinde kandaki şeker oranının da düşüş gösterdiği tespit edildi.

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60 dakikada kan şekerini düşürüyor! Biri %60,6 diğeri %51 oranında etkili! Şeker hastalarına kanıtlanmış şifa reçetesi...

ZERDEÇAL TÜKETİMİNDE ÖNEMLİ DETAYLAR

Holland ve Barret, kurkumin adlı bileşiğin bulunduğu takviyelerde aynı zamanda karabiber kullanıldığını, bunun sebebinin ise; zerdeçal tüketimin karabiber ile birlikte olduğunda emiliminin çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, karabiberin, kanın zerdeçalın içeriğindeki kurkuminin emilimini %3000 artırdığını belirtiyor.