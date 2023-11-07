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50 yaşındaki şarkıcı Güllü'nün son hali gündem oldu! Bu yöntemle toplam 90 kilo verdi! "Resmen erimiş"

Bir döneme damga vuran ve arabesk şarkılarıyla tanınan şarkıcı Güllü, yıllar önce İbrahim Tatlıses ile yaptığı esprili kilo pazarlığı sonrası muradına erdi! Ünlü ismin, geçmişte kilo sorunuyla başı dertte olduğu bilinse de son yıllarda inanılmaz bir dönüşüm geçirerek toplam 90 kilo verdi. Hayranları ise yeni halini yorum yağmuruna tuttu! İşte Güllü'nün inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 07.11.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 18:27
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50 yaşındaki şarkıcı Güllü’nün son hali gündem oldu! Bu yöntemle toplam 90 kilo verdi! Resmen erimiş

Şarkıcı Güllü, yıllar önce İbrahim Tatlıses'e verdiği zayıflama sözünü gerçekleştirdi. Güllü'nün ve Tatlıses'in arasındaki bu eğlenceli pazarlık ve esprili rekabet sosyal medyada viral olmuştu. Mide küçültme ameliyatı olduğunu söyleyen Güllü'nün son hali...

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50 yaşındaki şarkıcı Güllü’nün son hali gündem oldu! Bu yöntemle toplam 90 kilo verdi! Resmen erimiş

İBRAHİM TATLISES İLE KİLO PAZARLIĞI GÜLDÜRMÜŞTÜ!

İbrahim Tatlıses ile yıllar önce geçirdiği kilo pazarlığıyla gündeme gelen Güllü, "Yav bir buçuk ayda aynı kırk beş günde aynı" sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

50 yaşındaki Güllü, şimdilerde fiziksel görünümüyle adeta genç kızlara taş çıkarıyor.

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50 yaşındaki şarkıcı Güllü’nün son hali gündem oldu! Bu yöntemle toplam 90 kilo verdi! Resmen erimiş

Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanan Güllü, "Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden" ve "Öğrettin Bana" gibi parçalarla hafızalara kazındı.

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50 yaşındaki şarkıcı Güllü’nün son hali gündem oldu! Bu yöntemle toplam 90 kilo verdi! Resmen erimiş

Son yıllarda kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da çok konuşulan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı oldu.

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50 yaşındaki şarkıcı Güllü’nün son hali gündem oldu! Bu yöntemle toplam 90 kilo verdi! Resmen erimiş

Şarkıcı geçirdiği mide küçültme operasyonu sonrasında eski formuna kavuştuğunu söyledi.