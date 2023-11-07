50 yaşındaki şarkıcı Güllü'nün son hali gündem oldu! Bu yöntemle toplam 90 kilo verdi! "Resmen erimiş"

Bir döneme damga vuran ve arabesk şarkılarıyla tanınan şarkıcı Güllü, yıllar önce İbrahim Tatlıses ile yaptığı esprili kilo pazarlığı sonrası muradına erdi! Ünlü ismin, geçmişte kilo sorunuyla başı dertte olduğu bilinse de son yıllarda inanılmaz bir dönüşüm geçirerek toplam 90 kilo verdi. Hayranları ise yeni halini yorum yağmuruna tuttu! İşte Güllü'nün inanılmaz değişimi...