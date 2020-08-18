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'Yok artık' dedirten değişim! Hurdalığa çıkmış 1969 Camaro model aracı baştan yarattı!

Hurdalıkta çürümeye terk edilmiş 1969 Camaro model aracı satın alan kişiler aracı öyle bir dönüşüme soktular ki son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Klasik araç severler aracı satın aldıktan sonra yaptıkları değişim ile kimsenin olanak vermediği şeyi başardı.

Giriş Tarihi: 18.08.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 11:32
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'Yok artık' dedirten değişim! Hurdalığa çıkmış 1969 Camaro model aracı baştan yarattı!

Adeta çürümeye terk edilmiş 1969 model Camaro'yu bir kaç adımda nasıl efsane bir hale geldiğine çok şaşıracaksınız!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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'Yok artık' dedirten değişim! Hurdalığa çıkmış 1969 Camaro model aracı baştan yarattı!

Klasik araç severler gözlerine kestirdikleri 1969 model Camaro aracı 2000 dolara satın aldılar.

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'Yok artık' dedirten değişim! Hurdalığa çıkmış 1969 Camaro model aracı baştan yarattı!

İlk olarak kimsenin başarabileceklerini sanmadıkları aracı gerçekleştirmek için biraz çabaladılar.

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'Yok artık' dedirten değişim! Hurdalığa çıkmış 1969 Camaro model aracı baştan yarattı!

Garaja taşınırken bu halde olan aracın son hali ise görenleri şaşırttı.

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'Yok artık' dedirten değişim! Hurdalığa çıkmış 1969 Camaro model aracı baştan yarattı!

İşte o değişim aşaması: