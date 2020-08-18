'Yok artık' dedirten değişim! Hurdalığa çıkmış 1969 Camaro model aracı baştan yarattı!

Hurdalıkta çürümeye terk edilmiş 1969 Camaro model aracı satın alan kişiler aracı öyle bir dönüşüme soktular ki son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Klasik araç severler aracı satın aldıktan sonra yaptıkları değişim ile kimsenin olanak vermediği şeyi başardı.