27 Kasım 2021, Cumartesi
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'sundan son dakika açıklaması geldi! Herkes merakla bekliyordu
Türkiye'nin yerli otomobil TOGG, araba alacak olanların ve araba tutkunlarının en merak ettiği konulardan biri. Tanıtımlarıyla büyük heyecan yaratan yerli otomobil TOGG'un ne zaman çıkacağı kadar fiyatı da çok merak ediliyor. Vatandaşlar sıklıkla "Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Yerli otomobil ne kadar olacak?" sorularına cevap arıyor. Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan son dakika açıklaması geldi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.11.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 13:03
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