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Haberler Galeri Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'sundan son dakika açıklaması geldi! Herkes merakla bekliyordu

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'sundan son dakika açıklaması geldi! Herkes merakla bekliyordu

Türkiye'nin yerli otomobil TOGG, araba alacak olanların ve araba tutkunlarının en merak ettiği konulardan biri. Tanıtımlarıyla büyük heyecan yaratan yerli otomobil TOGG'un ne zaman çıkacağı kadar fiyatı da çok merak ediliyor. Vatandaşlar sıklıkla "Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Yerli otomobil ne kadar olacak?" sorularına cevap arıyor. Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan son dakika açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 27.11.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 13:03
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Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO’sundan son dakika açıklaması geldi! Herkes merakla bekliyordu

Dünyada otomotiv sektörü nereye gidiyor? Nasıl evriliyor? Elektrikli araçlar gerçekten de beklendiği gibi dünyada öne geçer mi? Bu ne zaman gerçekleşir? Elektrikli araçların en yoğun yollarda olduğu ülkeler hangileri?

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Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO’sundan son dakika açıklaması geldi! Herkes merakla bekliyordu

Dünya Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş şu ifadeleri kullandı: Otomotiv endüstrisi büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüşüyor, oyunun kuralları değişiyor. Ekosistem, sözlük anlamıyla canlı ve cansız varlıkların etkileşimleriyle oluşan ve birbirlerini besleyerek süreklilik arz eden bir düzeni tarif ediyor. Mobilite ekosistemi ise bütün ulaşım alternatiflerinin ve hayatımıza değer katacak her türlü hizmetin birbirine akıllı bir şekilde bağlı ve interaktif olduğu bir dünya demek.

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Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO’sundan son dakika açıklaması geldi! Herkes merakla bekliyordu

Bugünün otomobil dünyası ürün konseptini oluşturma, aracı geliştirme, üretme, satış ve sonrasındaki işleyişlerle ilgileniyor. Bizim işimiz ise başkalarının işinin bittiği yerde başlıyor çünkü biz otomobili yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürüyoruz. Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm bugün otomotivde yaşanıyor.

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Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO’sundan son dakika açıklaması geldi! Herkes merakla bekliyordu

Veri bazlı iş modelleri bu yeni dünyada çok önemli ve müthiş bir potansiyel. 2035'ten itibaren kârlılık havuzunun yüzde 40-50'sinin bu dünyadan geleceği öngörülüyor. Yakın gelecekte büyük olan değil, daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış henüz başlıyor. Başlangıç çizgisine gelen şirketler hemen hemen aynı hizadalar. Rakipler 100 yıllık otomobil markaları değil. Ama Çin'de şu an 3/4'ü otomobilin kendisinden çok yaratacağı ekosistemden pay almak üzere çalışan belki 500 tane TOGG gibi start-up var. Yani rakipler Çin'dekiler gibi hızlı, yalın ve çevik, elektrik-elektronikten, bağlantılı cihazlardan ve akıllı uygulamalardan anlayan şirketler.

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Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO’sundan son dakika açıklaması geldi! Herkes merakla bekliyordu

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2021 Küresel EV Görünümü raporunda, mevcut politikaların devamı halinde küresel ölçekte elektrikli otomobil sayısının halihazırda 11 milyon adetten 2030 yılında 145 milyon adete yükseleceği belirtiliyor. Böylece pazar payı da yüzde 7 olacak. Hatta rapor, hükümetlerin küresel iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için adımlar atması halinde 2030 itibarıyla küresel elektrikli otomobil sayısının 230 milyon adete yükselmesi ihtimali bulunduğunu da vurguluyor. Yine ayrı rapora göre 2021 yılı ilk çeyrek döneminde küresel satışlar geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 140 artmış durumda. İlk çeyrekte Çin'de 500 bin, Avrupa'da 450 bin elektrikli otomobil satılmış. 2020 yılında pandemiye rağmen bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 3 milyon adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmiş ve 2020 sonu itibarıyla elektrikli otomobil sayısı 10 milyon adede ulaşmış.