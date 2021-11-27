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En güvenli otomobil hangisi? İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobillerin listesi

En güvenli otomobil hangisi? Otomobil tutkunları aracın görünümüyle birlikte güvenliğini de oldukça önemsiyor. Peki baktığınız otomobil olası bir kazaya dayanıklı mı? Hangi otomobil diğerlerine göre daha güvenli?

İşte son yılların çarpışma testlerinden en sağlam çıkan arabaları...

Giriş Tarihi: 27.11.2021 02:54 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 02:55
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En güvenli otomobil hangisi? İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobillerin listesi

İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En güvenli otomobil hangisi? İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobillerin listesi

CITROEN NEMO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74

YAYA EMNİYETİ: %55

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En güvenli otomobil hangisi? İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobillerin listesi

SEAT EXEO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81

YAYA EMNİYETİ: %50

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En güvenli otomobil hangisi? İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobillerin listesi

KIA VENGA

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %79

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %66

YAYA EMNİYETİ: %64

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En güvenli otomobil hangisi? İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobillerin listesi

MINI COUNTRYMAN

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %84

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %83

YAYA EMNİYETİ: %63