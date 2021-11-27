En güvenli otomobil hangisi? İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobillerin listesi

En güvenli otomobil hangisi? Otomobil tutkunları aracın görünümüyle birlikte güvenliğini de oldukça önemsiyor. Peki baktığınız otomobil olası bir kazaya dayanıklı mı? Hangi otomobil diğerlerine göre daha güvenli?

İşte son yılların çarpışma testlerinden en sağlam çıkan arabaları...