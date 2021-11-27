27 Kasım 2021, Cumartesi
En güvenli otomobil hangisi? İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobillerin listesi
En güvenli otomobil hangisi? Otomobil tutkunları aracın görünümüyle birlikte güvenliğini de oldukça önemsiyor. Peki baktığınız otomobil olası bir kazaya dayanıklı mı? Hangi otomobil diğerlerine göre daha güvenli?
İşte son yılların çarpışma testlerinden en sağlam çıkan arabaları...
Giriş Tarihi: 27.11.2021 02:54 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 02:55
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