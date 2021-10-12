Yerli otomobil TOGG’da herkesin merak ettiği 3 tarih! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı

'BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORLAR'

Çalışmalar hakkında bilgi alan Varank, "Türkiye'nin 100 yılına damgasına vuracağına inandığımız, 'Türkiye'nin Otomobili' projesi için Gemlik'teyiz. 'Türkiye'nin Otomobili' diyoruz ama mobilite dünyasındaki değişimlere baktığımızda, 'Geleceğe damga vuracak bir teknolojik alet olan Türkiye'nin Otomobili' dememiz daha doğru. Şu anda Gemlik'te fabrika inşaatı planlandığı gibi devam ediyor. Pandemiye rağmen TOGG'daki babayiğitlerimiz büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz bina, boyahane olacak. Otomobillerimiz burada en son teknoloji ile boyanacak. Fabrika, hatların kurulması ve işler hale getirilmesiyle beraber tamamlanacak" dedi.