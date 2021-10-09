Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'ye geldi mi? Yaş sınırı, ehliyet sınıfı ve tüm özellikler...

Citroen Ami Türkiye'ye geldi mi? Yüzde 100 elektrikli olan AMI, şehir merkezlerine kolay ve sınırsız erişime sahip olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Avrupa'da Mayıs ayından bu yana satışta olan Citroen Ami'nin ne zaman Türkiye'ye geleceği merak ediliyor. Kapalı, koruyucu bir kabin içinde iki kişinin seyahat edebileceği alan sunan Citroen Ami ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'ye geldi mi? Yaş sınırı kaç olacak? Ehliyet sınıfı nedir? İşte Citroen Ami özellikleri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.10.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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