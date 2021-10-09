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Haberler Galeri Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'ye geldi mi? Yaş sınırı, ehliyet sınıfı ve tüm özellikler...

Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'ye geldi mi? Yaş sınırı, ehliyet sınıfı ve tüm özellikler...

Citroen Ami Türkiye'ye geldi mi? Yüzde 100 elektrikli olan AMI, şehir merkezlerine kolay ve sınırsız erişime sahip olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Avrupa'da Mayıs ayından bu yana satışta olan Citroen Ami'nin ne zaman Türkiye'ye geleceği merak ediliyor. Kapalı, koruyucu bir kabin içinde iki kişinin seyahat edebileceği alan sunan Citroen Ami ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'ye geldi mi? Yaş sınırı kaç olacak? Ehliyet sınıfı nedir? İşte Citroen Ami özellikleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 11:44
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Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye’ye geldi mi? Yaş sınırı, ehliyet sınıfı ve tüm özellikler...

Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen'in elektrikli aracı AMI'nin Türkiye fiyatı belli oldu mu? İki kişilik elektrikli mobilet Mayıs ayından beri Avrupa'da satışta. Dışarıdan küçük gözüken Citoren Ami'nin büyük iç hacmi sayesinde 2 kişinin rahatça yan yana seyahat etmesine olanak sağlıyor. Peki, Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'ye geldi mi? Yaş sınırı kaç olacak? Ehliyet sınıfı nedir? İşte Citroen Ami özellikleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye’ye geldi mi? Yaş sınırı, ehliyet sınıfı ve tüm özellikler...

CİTROEN AMİ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Citroen Ami Türkiye fiyatı henüz belli olmadı. Citroen Ami Avrupa'da 6.990 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Citroen'in Fransa resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre model model fiyatlar şu şekilde:

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Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye’ye geldi mi? Yaş sınırı, ehliyet sınıfı ve tüm özellikler...

Citroen Ami Ami: 6.990 euro

Citroen My Ami Oranga/Khaki, Grey, Blue: 7.390 euro

Citroen My Ami Pop: 7.890 euro

Citroen My Abi Vibe: 8.350 euro

Citroen My Ami Cargo: 7.390 euro

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Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye’ye geldi mi? Yaş sınırı, ehliyet sınıfı ve tüm özellikler...

CİTROEN AMİ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Citroen Ami şu anda Türkiye'de satılmıyor. Ancak elektrikli aracın yakın zamanda Türkiye'ye de geleceği açıklandı. Citroen Ami'nin Türkiye'de satılması durumunda bu araca çok talep geleceği tahmin ediliyor.

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Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye’ye geldi mi? Yaş sınırı, ehliyet sınıfı ve tüm özellikler...

CITROEN AMI YAŞ SINIRI KAÇ? EHLİYET SINIFI...

Citroen Türkiye'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Citroen AMI, 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip herkes kullanabilecek.