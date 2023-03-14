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Haberler Galeri Yerli otomobil TOGG satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatı ne kadar? TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 | Ön sipariş başvuru formu...

Yerli otomobil TOGG satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatı ne kadar? TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 | Ön sipariş başvuru formu...

"TOGG nasıl satın alınır, ön sipariş ne zaman?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Sanayi sektöründe önemli adımlar atmaya devam eden Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu. Yerli otomobil Togg'un satışa çıkmasına sayılı günler kaldı. Tarihi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili açıklama yaptı. TOGG fiyat listesi ve ön sipariş ile ilgili araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. Peki, TOGG ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar kaç TL olacak? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 08:47
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Yerli otomobil TOGG satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatı ne kadar? TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 | Ön sipariş başvuru formu...

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un satışa çıkacağı gün için geri sayım başladı. TOGG satın almak isteyenler şimdiden sıraya girdi bile. Ön sipariş dönemi sona erdiğinde TOGG akıllı cihazını teslim almaya hak kazananlar arasında çekiliş yapılacak. Konuya dair detaylar merak konusu olurken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını söyledi. Açıklamanın ardından binlerce kişi, TOGG satış fiyatı ne kadar, ön başvuru nasıl yapılır? sorusunu yanıt aramaya başladı. İşte, yerli otomobil TOGG hakkında tüm merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerli otomobil TOGG satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatı ne kadar? TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 | Ön sipariş başvuru formu...

TOGG NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirilen ve tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağı gündemde yer almaya devam ediyor.

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Yerli otomobil TOGG satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatı ne kadar? TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 | Ön sipariş başvuru formu...

Türkiye'nin büyük bir atılım, hamle içinde olduğunu dile getiren Mehmet Fatih, "Türkiye bugün bölgesinin parlayan üretim üssü haline gelmiş durumda. Bugün Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat penceresi var. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak.

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Yerli otomobil TOGG satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatı ne kadar? TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 | Ön sipariş başvuru formu...

Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız. Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak." yorumunu yaptı.

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Yerli otomobil TOGG satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatı ne kadar? TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 | Ön sipariş başvuru formu...

TOGG ÖN SİPARİŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yüzde yüz elektrikli otomobil olan Togg'un ön sipariş ücretine yönelik bir detay paylaşılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında TOGG fiyatına ilişkin, "Fiyatı şimdiden hemen sormaya başladılar. Gemlik Kampüsü açılışında net bir cevap vermiştim. TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edebilecek. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp ona göre adımımızı atacağız. A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız." ifadelerini kullandı.