Yerli otomobil TOGG satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatı ne kadar? TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 | Ön sipariş başvuru formu...

"TOGG nasıl satın alınır, ön sipariş ne zaman?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Sanayi sektöründe önemli adımlar atmaya devam eden Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu. Yerli otomobil Togg'un satışa çıkmasına sayılı günler kaldı. Tarihi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili açıklama yaptı. TOGG fiyat listesi ve ön sipariş ile ilgili araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. Peki, TOGG ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar kaç TL olacak? İşte, haberin detayları...