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TOGG 'TRUMORE' ön sipariş nasıl verilir? TRUMORE uygulaması nedir, nasıl indirilir? TOGG SATIŞ FİYATI...

"TOGG ön sipariş nasıl verilir?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Sanayi sektöründe önemli adımlar atmaya devam eden Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçekleşti. Bugün satışa çıkacağı öğrenilen Togg'un fiyatı ise gündemin en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Kullanıcı deneyimini arttırmak amaçlı "Trumore" uygulamasını hayata geçirdi. Ön sipraiş vermek isteyenler, "TOGG Trumore nedir, nasıl indirilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOGG hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:38
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TOGG ’TRUMORE’ ön sipariş nasıl verilir? TRUMORE uygulaması nedir, nasıl indirilir? TOGG SATIŞ FİYATI...

Yerli ve milli otomobilimiz TOGG bugün satışa çıkıyor. TOGG satın almak isteyenler, "Ön sipariş nasıl, nereden verilir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Togg, ön sipariş sürecini şirketin internet sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden başlatacağını açıkladı. Yerli otomobil TOGG'un fiyatı bugün açıklanabilir. Peki, TOGG Trumore uygulaması nedir, nasıl kullanır? TOGG'unn fiyatı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG ’TRUMORE’ ön sipariş nasıl verilir? TRUMORE uygulaması nedir, nasıl indirilir? TOGG SATIŞ FİYATI...

TOGG TRUMORE ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Togg sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trumore uygulaması ile ön sipariş verme hakkı sunuluyor.

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TOGG ’TRUMORE’ ön sipariş nasıl verilir? TRUMORE uygulaması nedir, nasıl indirilir? TOGG SATIŞ FİYATI...

Kullanıcılar, Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı elde edebilecek.

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TOGG ’TRUMORE’ ön sipariş nasıl verilir? TRUMORE uygulaması nedir, nasıl indirilir? TOGG SATIŞ FİYATI...

Aynı zamanda Togg'un, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üreteceği ve açık artırma ile satışa sunacağı NFT koleksiyonu kapsamında da 2023 adet akıllı cihaz için ön siparişe katılma hakkı ve sıralama önceliği olacak.

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TOGG ’TRUMORE’ ön sipariş nasıl verilir? TRUMORE uygulaması nedir, nasıl indirilir? TOGG SATIŞ FİYATI...

Uygulama için açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, uygulamada neler yapılabileceğine dair ipuçları verildi.