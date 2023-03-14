TOGG 'TRUMORE' ön sipariş nasıl verilir? TRUMORE uygulaması nedir, nasıl indirilir? TOGG SATIŞ FİYATI...

"TOGG ön sipariş nasıl verilir?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Sanayi sektöründe önemli adımlar atmaya devam eden Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçekleşti. Bugün satışa çıkacağı öğrenilen Togg'un fiyatı ise gündemin en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Kullanıcı deneyimini arttırmak amaçlı "Trumore" uygulamasını hayata geçirdi. Ön sipraiş vermek isteyenler, "TOGG Trumore nedir, nasıl indirilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOGG hakkında merak edilen detaylar...