Son dakika: 'Ne bozuluyor ne kırılıyor' Tokat'ta yıllara meydana okuyan araba! Herkes onun peşinde

Son dakika: Tokat'ta klasik araba tutkunu olan İlker Kalyon (45) yıllardır, 1973 model Anadol'a gözü gibi bakıyor. Klasik otomobilin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Kalyon aracı için "Ne bozuluyor, ne de kırılıyor. Çok sağlam bir otomobildir. Bu şekilde 1984 yılına kadar üretiliyor. Aynı zamanda rallide kullanılıyor. Renç Koçibey, Demir Bükey gibi ralli pilotları yetişiyor bu otomobillerle. Dünyada da çok sipariş alıyor. Oradan bu güne kadar geliyoruz. Şu anda da klasik olarak kullanılan çok" diye konuştu.