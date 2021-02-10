12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: 'Ne bozuluyor ne kırılıyor' Tokat'ta yıllara meydana okuyan araba! Herkes onun peşinde

Son dakika: 'Ne bozuluyor ne kırılıyor' Tokat'ta yıllara meydana okuyan araba! Herkes onun peşinde

Son dakika: Tokat'ta klasik araba tutkunu olan İlker Kalyon (45) yıllardır, 1973 model Anadol'a gözü gibi bakıyor. Klasik otomobilin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Kalyon aracı için "Ne bozuluyor, ne de kırılıyor. Çok sağlam bir otomobildir. Bu şekilde 1984 yılına kadar üretiliyor. Aynı zamanda rallide kullanılıyor. Renç Koçibey, Demir Bükey gibi ralli pilotları yetişiyor bu otomobillerle. Dünyada da çok sipariş alıyor. Oradan bu güne kadar geliyoruz. Şu anda da klasik olarak kullanılan çok" diye konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 10:41
  • 1
  • 189
Son dakika: 'Ne bozuluyor ne kırılıyor' Tokat'ta yıllara meydana okuyan araba! Herkes onun peşinde

Tokat'ta yaşan evli ve 2 çocuk babası ortaokul öğretmeni, klasik araba tutkunu İlker Kalyon çocukluk hayali olan Anadol otomobilini geçen yıl satın aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 189
Son dakika: 'Ne bozuluyor ne kırılıyor' Tokat'ta yıllara meydana okuyan araba! Herkes onun peşinde

Otomobiliyle yakından ilgilenen Kalyon düzenli olarak bakımlarını yaptırdığı aracına gözü gibi bakmaya başladı.

  • 3
  • 189
Son dakika: 'Ne bozuluyor ne kırılıyor' Tokat'ta yıllara meydana okuyan araba! Herkes onun peşinde

Klasik araba tutkusunun çocukluğunda izlediği belgesellerden başladığını söyleyen Kalyon, "Belgesellerde, filmlerde, kitaplarda etkilendim. Uzun yıllardır da bekliyordum, hayalini kuruyordum. Ama nasip 45 yaşınaymış. Bu yaşta bu otomobile sahip oldum. Aynı gözüm gibi bakıyorum. Çocuğum gibi, aileden biri gibi düzenli olarak bakımlarını yapıyorum, siliyorum, temizliyorum, estetik olarak ilgileniyorum. Boyasıyla, motoruyla, her yeri ile ilgileniyorum. Bu benim ailemin ve hayatımın bir parçası oldu" dedi.

  • 4
  • 189
Son dakika: 'Ne bozuluyor ne kırılıyor' Tokat'ta yıllara meydana okuyan araba! Herkes onun peşinde

'ÇOK SAĞLAM BİR OTOMOBİL'

Türkiye'de Anadol otomobilin az sayıda olduğunu ifade eden Kalyon, "Benim otomobilim 1973 model. 1984 yılına kadarda üretimi var. Yaklaşık 93 bin civarında da otomobil üretiliyor.

  • 5
  • 189
Son dakika: 'Ne bozuluyor ne kırılıyor' Tokat'ta yıllara meydana okuyan araba! Herkes onun peşinde

Otomobilleri alan Türk milletimiz Avrupa ve Afrika'ya kadar bu otomobille gidiyor. Ne bozuluyor, ne de kırılıyor. Çok sağlam bir otomobildir.