Üç boyutlu yazıcıyla evinde yapıyor! Otomobil sahipleri bu parçaların peşinde: "Üzerinden araba geçirdik"

Mekatronik bölümü mezunu Yüksel Döner, 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretimi durdurulan ve bulunması güç otomobil parçalarını yeniden üreterek araç sahiplerinin ihtiyaçlarına farklı çözümler sunuyor.

Gümüşhane'de yaşayan mekatronik bölümü mezunu 30 yaşındaki Yüksel Döner, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ve mühendislik çalışmalarıyla üretimi durdurulan, piyasada hatta yurt dışında dahi bulunamayan otomobil parçalarını yeniden üretiyor.

Özellikle klasik otomobil sahiplerinin ihtiyaç duyduğu far, sinyal ve stop camları gibi parçalar üzerinde çalışan Döner, lazer tarama, dijital çizim ve özel kalıp yöntemlerini kullanarak zor bulunan yedek parçalara alternatif çözümler geliştiriyor. Çalışmalarını ilerleyen süreçte geliştirerek bu alanda bir üretim ve satış pazarı oluşturmayı hedefleyen Döner, talepleri karşılayabilecek profesyonel bir üretim modeli kurmak istiyor.

"SATILMAYAN PARÇALARI ÜRETİYORUZ" Üretimi durdurulan ve temin edilmesi güç otomobil parçalarını yeniden üretmek için çalışma yürüttüklerini belirten Yüksel Döner, 3D yazıcı ve özel kalıp yöntemleriyle gerçekleştirdikleri üretim sürecini anlattı.

Döner şöyle konuştu: "Bu işe ilk olarak 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başladık. O dönemde çocuklar için mekanik protezler üretebilir miyiz diye düşündük ve ilk 3D yazıcımı satın aldım. Başlangıçta hediyelik eşyalar ve çeşitli ürünler üreterek bu alanda kendimizi geliştirdik. Daha sonra kendi araçlarımızın ve çevremizdeki insanların ihtiyaç duyduğu parçaları nasıl üretebileceğimize odaklandık. Zamanla birçok kişi, bulamadıkları veya temin edemedikleri araç parçalarını üretip üretemeyeceğimizi sormaya başladı. Biz de bu talepleri karşılamak için çalışmalara başladık."