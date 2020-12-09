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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller | Türkiye'deki hibrit araçlar 2020 | İşte marka marka satış fiyatları Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller | Türkiye'deki hibrit araçlar 2020 | İşte marka marka satış fiyatları Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller | Türkiye'deki hibrit araçlar 2020 | Dünya otomotiv devleri yakıt tüketen otomobiller devrini yavaş yavaş geride bırakıyor. Birçok firma elektrikli ve hibrit model araçlarını piyasaya sundu. Türkiye'de bu araçlara olan ilgi her geçen gün artıyor. İşte marka marka o arabaların satış fiyatları... Giriş Tarihi: 09.12.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 11:28
Tüm dünyada hızla ilerleyen elektrik destekli otomobiller Türkiye'de de yükselişini sürdürüyor.
Türkiye'de 2020 Ocak-Kasım ayları arasında 568 adet elektrikli ve 18.834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu satış rakamları 2019 yılının aynı dönemine göre neredeyse üçe katlanmış durumda.
NTV'nin haberine göre; 2019 yılı aynı döneminde 176 adet elektrikli ve 10.353 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşmiş.
Bu satış rakamlarıyla hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 3,6'ya çıkarken, elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,1.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Peki Türkiye satışı yapılan hibrit ve elektrikli modeller hangileri? Hangi marka hibrit veya elektrikli modellerini Türkiye'ye getiriyor? Ülkemizde satılan elektrik destekli otomobillerin fiyatları ne? Markaların sitelerinde yer alan bilgilere göre tüm bunları sizin için derledik...
(Liste marka isimlerinin harf sırasına göre düzenlenmiştir) DS
DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Rivoli 922.700 TL
DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Opera 940.900 TL
DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Opera 940.900 TL