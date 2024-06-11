Trafik Sigortası 2024: Yeni Fiyatlar ve Etkileyen Faktörler Neler? Aracı olanlar dikkat: Kim kaç TL ödeyecek?

Trafik sigortası, milyonlarca araç sürücüsünü doğrudan ilgilendiren ve sürekli olarak güncellenen bir konudur. Mayıs ayı itibarıyla trafik sigortasında yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde, aylık trafik sigortası prim artışları hasar maliyet endeksine göre belirleniyor. Temmuz ayı için belirlenen yeni güncel oranlar da açıklandı. Peki, ortalama bir hususi araç için sigorta bedeli ne kadar olacak? İşte detaylar.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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