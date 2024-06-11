11 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Trafik Sigortası 2024: Yeni Fiyatlar ve Etkileyen Faktörler Neler? Aracı olanlar dikkat: Kim kaç TL ödeyecek?

Trafik sigortası, milyonlarca araç sürücüsünü doğrudan ilgilendiren ve sürekli olarak güncellenen bir konudur. Mayıs ayı itibarıyla trafik sigortasında yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde, aylık trafik sigortası prim artışları hasar maliyet endeksine göre belirleniyor. Temmuz ayı için belirlenen yeni güncel oranlar da açıklandı. Peki, ortalama bir hususi araç için sigorta bedeli ne kadar olacak? İşte detaylar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:16
  • 1
  • 8
Trafik Sigortası 2024: Yeni Fiyatlar ve Etkileyen Faktörler Neler? Aracı olanlar dikkat: Kim kaç TL ödeyecek?

Trafik sigortasında prim artışları artık her ay belirleniyor ve 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak olan artış oranı yüzde 3.5 olarak belirlendi. Peki, bu artışlar iyi sürücü ve kötü sürücü arasındaki farkı nasıl etkiliyor? Ortalama bir hususi otomobil için ne kadar ödeme yapılması gerekiyor?

  • 2
  • 8
Trafik Sigortası 2024: Yeni Fiyatlar ve Etkileyen Faktörler Neler? Aracı olanlar dikkat: Kim kaç TL ödeyecek?

Kasko Fiyatlarında Son Durum

Özellikle son dönemde kasko fiyatlarında bir düşüş söz konusuydu. Peki, kasko yaptırmak için en uygun zaman haziran ayı mıydı? Bu sorulara yanıt arayanlar için Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı detayları anlattı.

  • 3
  • 8
Trafik Sigortası 2024: Yeni Fiyatlar ve Etkileyen Faktörler Neler? Aracı olanlar dikkat: Kim kaç TL ödeyecek?

Sigorta Primleri Nasıl Belirleniyor?

Turusan Bağcı, trafik sigortası prim artışlarının maliyet endeksine göre belirlendiğini belirtti. Yani, araç fiyatlarındaki artışlar, parça fiyatlarındaki artışlar ve onarım maliyetleri göz önüne alınarak TÜİK verilerine dayalı bir ortalama çıkarılıp fiyat artışları buna göre belirleniyor.

  • 4
  • 8
Trafik Sigortası 2024: Yeni Fiyatlar ve Etkileyen Faktörler Neler? Aracı olanlar dikkat: Kim kaç TL ödeyecek?

Haziran ayı için yüzde 3.5'lik bir artış yapılmıştı. Temmuz ayında da aynı oran belirlendi. Ancak sigorta şirketlerinden bu oranlara ciddi itirazlar geliyor. Şirketler, sadece enflasyonun yüzde 75 olduğunu, yüzde 3.5 seviyesinin düşük olduğunu ve bu oranlarla yüzde 140 zarar ettiklerini ifade ediyorlar.

  • 5
  • 8
Trafik Sigortası 2024: Yeni Fiyatlar ve Etkileyen Faktörler Neler? Aracı olanlar dikkat: Kim kaç TL ödeyecek?

Kötü Sürücüler Sigorta Yaptırmakta Zorlanıyor

Sigorta şirketleri, özellikle yılda 3'ten fazla kaza yapan kötü sürücüleri sigorta yapmaktan kaçınıyor. Türkiye'de şu anda 22 milyon hiç kaza yapmayan sürücü var. Buna karşılık, yaklaşık 1.2 milyon sürücü ise 1 ve üzerinde hasar yapmış durumda.