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Zirveyi TOGG ve Clio'ya bıraktı! Çinli üreticiler bile Türkiye’nin en çok satan otomobilinden daha çok satışa imza attı! İşte liste…

Türkiye'de mayıs ayında en çok satılan sıfır araç modellerinin listesi yayınladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yayınlanan listesinin ışığında zirvedeki isim değişti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen TOGG T10 X ise listenin 2. Sırasında yer aldı. İşte model model satış rakamları…

Giriş Tarihi: 06.06.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 08:59
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Zirveyi TOGG ve Clio’ya bıraktı! Çinli üreticiler bile Türkiye’nin en çok satan otomobilinden daha çok satışa imza attı! İşte liste…

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de mayıs ayında en çok satılan araç modeli belli oldu. Listenin zirvesi yenilenen tasarımı ve motor seçeneği ile Renault Clio HB oldu. İkinci sırada ise yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg T10X yer aldı. Ülkemizden en çok araç satan Fiat grubu araçlarının ise düşüşü dikkatlerden kaçmadı. İşte mayıs ayında Türkiye'de en çok satılan sıfır araç modelleri…

MAYIS AYINDA TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ!

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Zirveyi TOGG ve Clio’ya bıraktı! Çinli üreticiler bile Türkiye’nin en çok satan otomobilinden daha çok satışa imza attı! İşte liste…

40) MG ZS

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Zirveyi TOGG ve Clio’ya bıraktı! Çinli üreticiler bile Türkiye’nin en çok satan otomobilinden daha çok satışa imza attı! İşte liste…

39) BMW X1

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Zirveyi TOGG ve Clio’ya bıraktı! Çinli üreticiler bile Türkiye’nin en çok satan otomobilinden daha çok satışa imza attı! İşte liste…

38) SSANGYONG TORRES

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Zirveyi TOGG ve Clio’ya bıraktı! Çinli üreticiler bile Türkiye’nin en çok satan otomobilinden daha çok satışa imza attı! İşte liste…

37) OPEL CROSSLAND