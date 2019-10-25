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Toros aracını böyle yeniledi! Teklif yağıyor...

Toros üretildiği dönemde Türkiye'de en fazla tutulan araçlardan biri oldu. Bazen en kötülere bir şans vermek gerekir. Trabzon'da oto makas ustası Gökhan Türkmen, 1977 model Toros marka otomobile taktığı paletlerle kendisine karla kaplı yaylalarda gezmek için bir kar aracı yaptı. Renault 12 Toros modelinin tasarımı Fransa`da bulunan bir tasarım bürosunca yapılmıştır. Renault 12 Toros ülkemizde ve dünyada üretilen en son Renault 12 modelidir.Modelin üretimine 1989 yılında başlanmıştır.1989 ve 1990 yıllarında Toros modelinin hem 5 vitesli hem de 4 vitesli versiyonları mevcut olup, 4 vitesli versiyonların üretimi 1991 yılında talep azlığı nedeniyle sonlandırılmıştır.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 06:44 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 06:45
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Toros aracını böyle yeniledi! Teklif yağıyor...

TOROS TARİHÇE

Renault 12 Toros modelinin tasarımı Fransa`da bulunan bir tasarım bürosunca yapılmıştır. Ülkemizde Toros modelinin satışları şubat 1989 tarihinde başlamış, aynı tasarım 1990 yılında Renault 12 GTL adıyla Arjantin`de de üretilmiştir.Renault 12 Toros`un başlıca yenilikleri olarak 5 ileri vitesli şanzıman, ön ve arkada plastik tamponlar, plastik basamak eşiği genişleticisi ile SW modellerindeki port bagaj eklentisini sayabiliriz.Renault 12 Toros modelinin üretimi 2000 yılının şubat ayında sona ermiştir. Bu tarihten itibaren dünyada Renault 12 adıyla araç üretilmemiş, ancak Dacia adıyla Renault 12 lisanslı araçların üretimi 2006 yılına kadar devam etmiştir.

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Toros aracını böyle yeniledi! Teklif yağıyor...

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Toros aracını böyle yeniledi! Teklif yağıyor...

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Toros aracını böyle yeniledi! Teklif yağıyor...
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Toros aracını böyle yeniledi! Teklif yağıyor...