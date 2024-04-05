05 Nisan 2024, Cuma
Togg’un listedeki yeri belli oldu! Dünyanın en çok satan araçları arasına elektrikli araçlar dahil oldu!
Dünyanın en çok araç satan otomobil markaları belirlendi ve 2023 yılında satışlarını sürdüren Togg da listede yerini aldı. Ayrıca, elektrikli otomobillerde pazarı alt üst eden bir Çinli üretici de ilk 10'a girmeyi başardı. İşte 2023 yılında en çok araç satan markaların listesi ve Togg'un merak edilen sıralaması…
Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:12
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