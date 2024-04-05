05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Togg’un listedeki yeri belli oldu! Dünyanın en çok satan araçları arasına elektrikli araçlar dahil oldu!

Togg’un listedeki yeri belli oldu! Dünyanın en çok satan araçları arasına elektrikli araçlar dahil oldu!

Dünyanın en çok araç satan otomobil markaları belirlendi ve 2023 yılında satışlarını sürdüren Togg da listede yerini aldı. Ayrıca, elektrikli otomobillerde pazarı alt üst eden bir Çinli üretici de ilk 10'a girmeyi başardı. İşte 2023 yılında en çok araç satan markaların listesi ve Togg'un merak edilen sıralaması…

Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:12
  • 1
  • 24
Togg’un listedeki yeri belli oldu! Dünyanın en çok satan araçları arasına elektrikli araçlar dahil oldu!

Dünya genelinde en çok satan otomobil markaları belirlendi ve otomotiv sektöründeki büyük rekabet, elektrikli araçların piyasaya girişiyle birlikte arttı. Bu durum, bazı otomobil devlerinin satış rakamlarında bir miktar düşüş yaşamasına neden oldu. Ancak, yeni elektrikli modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran BYD firması, 2023 yılında ilk 10'a girmeyi başardı. Listenin geri kalan ilk 10 sırasında ise Toyota, Volkswagen, Ford, Hyundai, Honda, Nissan ve Kia gibi markalar yer alıyor. Ayrıca, 2023 itibariyle listeye dahil olan Togg'un satış rakamı ve konumu da belirlendi. İşte Car Industry Analysis tarafından paylaşılan listeye göre en çok araç satan markaların listesi…

2023 YILINDA EN ÇOK SATIŞ YAPAM OTOMOBİL MARKALARI! TOGG KAÇINCI SIRAYA GİRDİ

  • 2
  • 24
Togg’un listedeki yeri belli oldu! Dünyanın en çok satan araçları arasına elektrikli araçlar dahil oldu!

1) Toyota 9 milyon 483 bin 137

  • 3
  • 24
Togg’un listedeki yeri belli oldu! Dünyanın en çok satan araçları arasına elektrikli araçlar dahil oldu!

2) Volkswagen 5 milyon 276 bin 200

  • 4
  • 24
Togg’un listedeki yeri belli oldu! Dünyanın en çok satan araçları arasına elektrikli araçlar dahil oldu!

3) Ford 4 milyon 246 bin

  • 5
  • 24
Togg’un listedeki yeri belli oldu! Dünyanın en çok satan araçları arasına elektrikli araçlar dahil oldu!

4) Hyundai 3 milyon 993 bin 179