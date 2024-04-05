Togg’un listedeki yeri belli oldu! Dünyanın en çok satan araçları arasına elektrikli araçlar dahil oldu!

Dünya genelinde en çok satan otomobil markaları belirlendi ve otomotiv sektöründeki büyük rekabet, elektrikli araçların piyasaya girişiyle birlikte arttı. Bu durum, bazı otomobil devlerinin satış rakamlarında bir miktar düşüş yaşamasına neden oldu. Ancak, yeni elektrikli modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran BYD firması, 2023 yılında ilk 10'a girmeyi başardı. Listenin geri kalan ilk 10 sırasında ise Toyota, Volkswagen, Ford, Hyundai, Honda, Nissan ve Kia gibi markalar yer alıyor. Ayrıca, 2023 itibariyle listeye dahil olan Togg'un satış rakamı ve konumu da belirlendi. İşte Car Industry Analysis tarafından paylaşılan listeye göre en çok araç satan markaların listesi…

2023 YILINDA EN ÇOK SATIŞ YAPAM OTOMOBİL MARKALARI! TOGG KAÇINCI SIRAYA GİRDİ