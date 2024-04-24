386 bin TL’si olan bayiye koşuyor! İndirimli sıfır araç modelleri değişti! 2024 Hyundai, Dacia, Fiat, Opel, Renault…

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimli araçlar listesi tekrar güncellendi. Nisan ayı fiyatlarına eklenen zamlarla birlikte ÖTV muafiyetli alabileceğiniz bazı modellerin üst limiti listeden çıkarıldı. Hatırlanacağı üzere, 1 Ocak 2024 tarihinde ÖTV muafiyeti üst limiti milyon 4 bin 200 liradan 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseltilmişti. Uygun fiyata alınabilecek araçlar listesi büyük bir artış yaşamıştı. Ancak, son zam oranlarıyla birlikte birçok sıfır araç modeli artık listede yer almıyor. İşte ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır araç modelleri ve fiyatları…

2024 NİSAN AYINDA ÖTV'SİZ SATIN ALABİLECEĞİNİ SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI