24 Nisan 2024, Çarşamba
386 bin TL’si olan bayiye koşuyor! İndirimli sıfır araç modelleri değişti! 2024 Hyundai, Dacia, Fiat, Opel, Renault…
ÖTV indirimli satın alınabilecek sıfır araç modelleri listesi, Nisan ayı zamlarıyla birlikte değişti. Yeni fiyatlar açıklandığında, üst limiti aşan birçok model listeden çıkarıldı. İşte ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia ve Seat modelleri ve fiyatları….
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:22
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