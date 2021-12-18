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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli ve milli otomobilin logosu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye için çok önemli bir adımı daha duyurdu. Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. Bakan Varank, yeni hamleyi 'dev bir adım' olarak nitelendirdi. Öte yandan Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "14.30'da buluşalım" denildi. Türkiye'nin otomobili TOGG, yeni logosunu tanıttı. Yeni logo için tescil işlemlerinin başlandığı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 18.12.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 15:14
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TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli ve milli otomobilin logosu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığında kurulan Siro şirketinin, proje bazlı devlet desteğinden yararlanarak Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyete geçireceği batarya hücresi ve modül üretimi tesisi, yaklaşık 2 bin 200 kişilik istihdam sağlayacak.

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TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli ve milli otomobilin logosu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçası olan batarya üretimi konusunda önemli bir adım attı.

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TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli ve milli otomobilin logosu

TOGG ile Çinli enerji devi Farasis'in ortaklığında kurulan Siro şirketi, Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuruyor. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak.

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TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli ve milli otomobilin logosu

Siro'nun üretim yapacağı Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri de geliştirilecek.

TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek Siro, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

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TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli ve milli otomobilin logosu

Bu yatırımla 400'ü nitelikli olmak üzere, 2 bin 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.