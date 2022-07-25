25 Temmuz 2022, Pazartesi
TOGG'a vatandaşlardan büyük ilgi! Hayran kaldılar: Tesla'dan daha iyi | Seri üretim için gün sayıyor
Yerli otomobil TOGG, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. İstanbul'da segilenen TOGG'a hayran kalan ziyaretçiler gurur ve güven mesajı verdi. Arabayı inceleyen vatandaşlar TOGG'un, Tesla'dan daha iyi olduğunu dile getirdi. Öte yandan yerli otomobil, bu yılın son çeyreğinde seri üretime geçecek.
Giriş Tarihi: 25.07.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 09:05
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