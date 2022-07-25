TOGG’a vatandaşlardan büyük ilgi! Hayran kaldılar: Tesla’dan daha iyi | Seri üretim için gün sayıyor

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTILAR



Oğlu Doruk Talha'yı alıp otomobili görmeye gelen Ömer Sait Altaş, "Çok güzel ve gösterişli bir araba. Diğer markalardan daha üstün bir araç. En önemlisi de böyle modern çizgilerle piyasaya çıkmaya hazırlanan yerli otomobilimiz olmasıdır.