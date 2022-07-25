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Haberler Galeri TOGG'a vatandaşlardan büyük ilgi! Hayran kaldılar: Tesla'dan daha iyi | Seri üretim için gün sayıyor

TOGG'a vatandaşlardan büyük ilgi! Hayran kaldılar: Tesla'dan daha iyi | Seri üretim için gün sayıyor

Yerli otomobil TOGG, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. İstanbul'da segilenen TOGG'a hayran kalan ziyaretçiler gurur ve güven mesajı verdi. Arabayı inceleyen vatandaşlar TOGG'un, Tesla'dan daha iyi olduğunu dile getirdi. Öte yandan yerli otomobil, bu yılın son çeyreğinde seri üretime geçecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 25.07.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 09:05
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TOGG’a vatandaşlardan büyük ilgi! Hayran kaldılar: Tesla’dan daha iyi | Seri üretim için gün sayıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin vizyon projelerinden olan otomobili banttan indirmeye hazırlanıyor.

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TOGG’a vatandaşlardan büyük ilgi! Hayran kaldılar: Tesla’dan daha iyi | Seri üretim için gün sayıyor

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan TOGG, ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği şovu CES 2022'de tanıttığı ve 'Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirdiği konsept otomobilini Zorlu Center'da ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor.

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TOGG’a vatandaşlardan büyük ilgi! Hayran kaldılar: Tesla’dan daha iyi | Seri üretim için gün sayıyor

TOGG'un gelecek vizyonunu ortaya koyan akıllı otomobil büyük ilgi görüyor.

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TOGG’a vatandaşlardan büyük ilgi! Hayran kaldılar: Tesla’dan daha iyi | Seri üretim için gün sayıyor

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTILAR

Oğlu Doruk Talha'yı alıp otomobili görmeye gelen Ömer Sait Altaş, "Çok güzel ve gösterişli bir araba. Diğer markalardan daha üstün bir araç. En önemlisi de böyle modern çizgilerle piyasaya çıkmaya hazırlanan yerli otomobilimiz olmasıdır.

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TOGG’a vatandaşlardan büyük ilgi! Hayran kaldılar: Tesla’dan daha iyi | Seri üretim için gün sayıyor

Yıllarca yüksek ÖTV'li yabancı marka araçlara bindik. Artık yerli ve milli araçlarımıza daha uygun fiyatlarla alıp kullanmayı bekliyoruz. İlk yerli otomobilimiz olan Devrim'in engellenmesinden sonra şimdi yerli ve milli otomobilimizin üretileceği günleri sabırsızlıkla bekliyoruz.