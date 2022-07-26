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Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER

Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? Koronavirüs salgınıyla birlikte otomobil fiyatlarında artış yaşanmıştı. Çip krizinin ortaya çıkması ile birlikte sıfır araç bulunurluluğunun az olması nedeniyle sıfır araç ile ikinci el araç fiyatları sert yükseldi. Otomobil fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.07.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 10:09
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Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER

Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Otomotiv sektöründe son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ÖTV düzenlemesine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Araç alımı yapacak olan vatandaşlar, yeni düzenleme sonrası otomobil fiyatlarında düşüş olup olmayacağını araştırıyor. Peki, araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğle, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin III. bölümünden yer alan 'vergi oranı ve yetki' başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.

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Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER

SIFIRA İNDİRME YETKİSİ

Maddedeki 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilirken, önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun 'motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme' yetkisi, Cumhurbaşkanınca 'ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme' olarak yeniden düzenlendi.

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Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER

İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

Tebliğle ayrıca, 'itfaiye öncü araçları' ÖTV kapsamından çıkarılırken, araçların bu kapsamda ÖTV'siz olarak teslimi için gerekli donanım özelliklerine ilişkin düzenleme yapıldı.

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Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER

ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Türk otomotiv sanayisinin ilk 6 aylık sonuçlarını ve otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, küresel piyasalardaki gelişmeler, Avrupa pazarındaki daralmanın Türkiye'ye etkisi ve güncel ekonomi politikalarına değindi.