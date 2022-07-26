26 Temmuz 2022, Salı
Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? Koronavirüs salgınıyla birlikte otomobil fiyatlarında artış yaşanmıştı. Çip krizinin ortaya çıkması ile birlikte sıfır araç bulunurluluğunun az olması nedeniyle sıfır araç ile ikinci el araç fiyatları sert yükseldi. Otomobil fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.07.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 10:09
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