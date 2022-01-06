06 Ocak 2022, Perşembe
TOGG Sedan fiyatı ne kadar oldu? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG kaç TL olacak?
TOGG fiyatı merak edilen konulardan birisi oldu. TOGG Sedan fiyatı ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. TOGG kaç TL olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Yerli otomobil TOGG'un ABD tanıtımı dikkat çekti ve ön sipariş vermek isteyen vatandaşlar TOGG fiyatı hakkında araştırma yapmaya başladı. 2022 yılında satışa çıkarılacak yerli aracın Sedan ve SUV modelleri olacak. Fiyatlar için henüz net açıklama gelmese de tahminler yapılmaya başlandı. Peki; TOGG Sedan fiyatı ne kadar olur? İşte; TOGG fiyatı hakkında merak edilen bilgiler…
Giriş Tarihi: 06.01.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 13:36
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