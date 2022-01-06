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TOGG Sedan fiyatı ne kadar oldu? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG kaç TL olacak?

TOGG fiyatı merak edilen konulardan birisi oldu. TOGG Sedan fiyatı ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. TOGG kaç TL olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Yerli otomobil TOGG'un ABD tanıtımı dikkat çekti ve ön sipariş vermek isteyen vatandaşlar TOGG fiyatı hakkında araştırma yapmaya başladı. 2022 yılında satışa çıkarılacak yerli aracın Sedan ve SUV modelleri olacak. Fiyatlar için henüz net açıklama gelmese de tahminler yapılmaya başlandı. Peki; TOGG Sedan fiyatı ne kadar olur? İşte; TOGG fiyatı hakkında merak edilen bilgiler…

Giriş Tarihi: 06.01.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 13:36
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TOGG Sedan fiyatı ne kadar oldu? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG kaç TL olacak?

TOGG Sedan fiyatı ne kadar? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG kaç TL olacak? 2022'de satışa çıkması beklenen yerli otomobili kullanmak isteyenler, şimdiden ön sipariş vermenin yollarını araştırıyor. Aracın yerli olması nedeniyle, vergi avantajlarının sağlanması ve muadillerine göre daha ucuz olması bekleniyor. Peki, Türkiye'nin yollarında yer alacak TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG Sedan fiyatı ne kadar olur? İşte merak edilen soruların yanıtları…

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TOGG Sedan fiyatı ne kadar oldu? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG kaç TL olacak?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde bugün başlayan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (Consumer Electronic Show-CES) yerini aldı. Daha önce C SUV modelini görücüye çıkaran TOGG, fuarda ikinci otomobili olan C Sedan modelini tanıttı. Fuar ayrıca, TOGG'un ilk uluslararası tanıtımı oldu. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptığı sunumda, "Bugün Las Vegas'ta fuarda ve sosyal medyadaki canlı yayınlarda bize katıldığınız için teşekkür ederim" dedi.

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TOGG Sedan fiyatı ne kadar oldu? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG kaç TL olacak?

Karakaş, "Bizim planımızda yeni mobiliteyi ele alırken diğer aktörlerden bizi ayrıştıran şeylerden bahsedeceğim. Neden bu kadar uzun yol kat edip CSE'ye geldiğimizi ifade edeyim. Bizim önceliğimizin altını çiziyor. Kasten bu tercihte bulunduk. Tüketici markamızın ilk duyurusunu da buradan yapmak istedik. Oyunun kuralları değişmekte olduğu için şununla başlamak istiyorum, bu aslında çoğumuzun bildiği bir hikaye" ifadelerini kullandı.

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TOGG Sedan fiyatı ne kadar oldu? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG kaç TL olacak?

"Aslında bu fırsat penceresi bir yandan herkes için geçerli ve doğru, öte yandan da herkes bu yeni fırsata katılamıyor, bundan pay alamıyor. Şimdi bu megatrendlere bakalım" diyen Karakaş, "3 boyutta geleceğimizi değiştirdiğiniz görüyoruz bu trendlerin. Yani otomotiv sektörü önümüzdeki 7-8 yıl zarfında aynı görünmeyecek. İlk kısmı teknoloji kısmı, Söylemiş olduğumuz gibi bağlantılı ve elektrikli kısmı ve otonom kısmı. Öte yandan sosyal davranışlarda aslında etrafımızdaki akıllı cihazlara alışıyoruz. Eskiden bir araç, bir araba olan bu akıllı cihazda bizim yaşam alanlarımızdan ana unsurlarımızdan birisi olacak" şeklinde konuştu.

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TOGG Sedan fiyatı ne kadar oldu? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG kaç TL olacak?

"Arabanın akıllı bir cihaza evrildiğini görüyoruz ve yeni bir yaşam alanı burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren bu yaşam alanını aslında tasarladık" ifadelerini kullanan Karakaş, "Akıllı bir araç tasarlarsınız onun farklı olması lazım. En baştan itibaren bunu bir tüketici elektroniği olarak tasarlamanız gerekiyor. Yani teknoloji kısmı, yani bağlantılı otonom paylaşılan ve elektrikli diye geçiyor, fakat bizim mukayese çalışmalarımızda biz use case'i geliştirdik" diye konuştu.