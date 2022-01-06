06 Ocak 2022, Perşembe
İşte en çok satılan otomobiller! 2021 otomobil dünyasına bu markalar damga vurdu
En çok satılan otomobiller raporu hazırlandı. Türkiye'de 2021 yılına damga vuran otomobil markaları dikkat çekti. Araç satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalış yaşanırken, Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nda pazarın yüzde 86,6'lık oranını vergisi düşük araçların oluşturduğu görüldü.
Giriş Tarihi: 06.01.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 14:17
- 1
- 30
- 2
- 30
- 3
- 30
- 4
- 30
- 5
- 30