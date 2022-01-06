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Haberler Galeri İşte en çok satılan otomobiller! 2021 otomobil dünyasına bu markalar damga vurdu

İşte en çok satılan otomobiller! 2021 otomobil dünyasına bu markalar damga vurdu

En çok satılan otomobiller raporu hazırlandı. Türkiye'de 2021 yılına damga vuran otomobil markaları dikkat çekti. Araç satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalış yaşanırken, Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nda pazarın yüzde 86,6'lık oranını vergisi düşük araçların oluşturduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 14:17
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İşte en çok satılan otomobiller! 2021 otomobil dünyasına bu markalar damga vurdu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satışı gerçekleştirilen marka Fiat olurken, bunu sırasıyla Renault ve Volkswagen izledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı.

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İşte en çok satılan otomobiller! 2021 otomobil dünyasına bu markalar damga vurdu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı.

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İşte en çok satılan otomobiller! 2021 otomobil dünyasına bu markalar damga vurdu

TOPLAM SATIŞLARDA FIAT İLK SIRADA

AA muhabirinin ODD raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 121 bin 254 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 81 bin 280 satışla ikinci ve Volkswagen (VW) de 68 bin 186 satışla üçüncü sırada yer aldı.

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İşte en çok satılan otomobiller! 2021 otomobil dünyasına bu markalar damga vurdu

Ford 67 bin 269 satışla dördüncü ve Toyota da 52 bin 588 satışla beşinci sırada konumlandı.

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İşte en çok satılan otomobiller! 2021 otomobil dünyasına bu markalar damga vurdu

OTOMOBİL SATIŞLARINDA RENAULT LİDER

Geçen yıl en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 75 bin 561 adetle Renault oldu. Bunu 73 bin 81'le Fiat ve 53 bin 523 satışla da VW izledi.

Toyota, 45 bin 899 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 36 bin 935 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.