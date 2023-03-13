HaberlerGaleriTOGG FİYAT LİSTESİ 2023 | Yerli otomobil TOGG satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatı ne kadar? Ön sipariş başvuru formu...
TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 | Yerli otomobil TOGG satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatı ne kadar? Ön sipariş başvuru formu...
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un satışa çıkacağı gün için geri sayım başladı. TOGG satın almak isteyenler şimdiden sıraya girdi bile. Ön sipariş dönemi sona erdiğinde TOGG akıllı cihazını teslim almaya hak kazananlar arasında çekiliş yapılacak. Konuya dair detaylar merak konusu olurken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını söyledi. Açıklamanın ardından binlerce kişi, TOGG satış fiyatı ne kadar, ön başvuru nasıl yapılır? sorusunu yanıt aramaya başladı. İşte, yerli otomobil TOGG hakkında tüm merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 12:28Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 12:28