08 Ocak 2022, Cumartesi
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş tek tek anlattı: Dönüşümü beceremeyen sektörün Nokia'sı olur
Yaklaşık 10 yıl önce telefon devi Nokia'nın batmasına sebep olan dönüşümün bir benzeri otomotiv sektöründe yaşanıyor. Bu dönüşümün kendileri için fırsat olduğunu söyleyen mobilite odaklı teknoloji şirketi TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 08.01.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 10:51
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