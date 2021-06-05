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Son dakika | İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan kritik yanıt: Yaz aylarında...
Son dakika | İkinci el araç almak isteyenlere uzmanlardan kritik uyarılarılar geldi. Kademeli normalleşme dönemi ile birlikte yeniden canlanan otomotiv piyasasında, fiyatlar da yavaş yavaş yukarıya çıkıyor. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç: ''Yaz mevsiminin gelmesi ve kademeli açılma ile ikinci el piyasası hareketlenecektir. Kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte ertelenen talepler satışa dönmeye başladı; İkinci elde düşen fiyatlar tekrar yükselişe geçebilir."
Giriş Tarihi: 05.06.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 12:47
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