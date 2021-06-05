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Haberler Galeri Son dakika | İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan kritik yanıt: Yaz aylarında...

Son dakika | İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan kritik yanıt: Yaz aylarında...

Son dakika | İkinci el araç almak isteyenlere uzmanlardan kritik uyarılarılar geldi. Kademeli normalleşme dönemi ile birlikte yeniden canlanan otomotiv piyasasında, fiyatlar da yavaş yavaş yukarıya çıkıyor. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç: ''Yaz mevsiminin gelmesi ve kademeli açılma ile ikinci el piyasası hareketlenecektir. Kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte ertelenen talepler satışa dönmeye başladı; İkinci elde düşen fiyatlar tekrar yükselişe geçebilir."

Giriş Tarihi: 05.06.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 12:47
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Son dakika | İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan kritik yanıt: Yaz aylarında...
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomotiv sektörünü değerlendirerek, sektörün pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle olumsuz etkilendiğini, Nisan sonu itibariyle yapılan kısıtlamaların da ticareti aksattığını belirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan kritik yanıt: Yaz aylarında...
Mayıs ayı sonu itibariyle kademeli normalleşmenin başlaması ve yaz mevsiminin gelmesiyle piyasanın hareketlendiğini ifade eden Erkoç, ‘’Haziran ayı ile canlanmanın başlayacağını ve yıl boyunca devam edeceğini düşünüyoruz’’ dedi.
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Son dakika | İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan kritik yanıt: Yaz aylarında...

TALEPLER ERTELENDİ
Erkoç, her sene bayram öncesi dönemde piyasada bir hareketlilik yaşandığını, ancak bu yıl kısıtlamaların da etkisiyle vatandaşların taleplerini ertelediğini söyledi.

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Son dakika | İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan kritik yanıt: Yaz aylarında...
Erkoç, ‘’ İkinci el otomobil pazarı Mart ayıyla birlikte üst üste 6’ncı ayını düşüşle geçirdi. 2020 yılının ilk dört ayında 1 milyon 973 bin 977 adet olan ikinci el pazarı 2021’in ilk dört ayını 1 milyon 469 bin 785 adetle kapattı. Yani pazarda toplamda yüzde 25 oranında bir daralma yaşandı’’ diye konuştu.
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Son dakika | İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan kritik yanıt: Yaz aylarında...
Erkoç, Mart ayıyla birlikte pazarda daralmanın azaldığını, Nisan ayında ise baz etkisiyle büyüme trendine girdiğini ifade etti. EBS Danışmanlık verilerine göre 2020 yılının Nisan ayında 231 bin 977 adet olarak gerçekleşen pazarın, 2021’in aynı ayında yüzde 74,74 artışla 405 bin 351 adet olarak gerçekleştiği belirtildi.