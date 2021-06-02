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Haberler Galeri Sıfır araç fiyatları değişti! Volkswagen, Audi, BMW, Dacia, Fiat, Opel sıfır araba 2021 Haziran ayı fiyat listesi!

Sıfır araç fiyatları değişti! Volkswagen, Audi, BMW, Dacia, Fiat, Opel sıfır araba 2021 Haziran ayı fiyat listesi!

Sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyüme devam ediyor. Yaz döneminin gelmesi ile birlikte otomobil fiyatlarında da değişikliğe gidildi. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, güncel kampanyaları yakından takip ederken, otomobil markaları tarafından haziran ayı fiyat listesi açıklandı. Volkswagen, Audi, BMW, Dacia, Fiat, Opel gibi otomobil firmalarının güncel fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 Haziran ayı sıfır araba fiyatları...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 17:08
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Sıfır araç fiyatları değişti! Volkswagen, Audi, BMW, Dacia, Fiat, Opel sıfır araba 2021 Haziran ayı fiyat listesi!

Popüler otomobil markaları, haziran ayı sıfır otomobil fiyat listesini güncelledi. Yaz ayının başlaması ile birlikte sıfır araçlara zam geldi. Firmaların yeni fiyat listesi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel fiyatları araştırıyor. Ahaber.com.tr olarak sizler için marka marka güncel fiyat listesini yazımızda ele aldık. Peki, sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Haziran ayı sıfır araç fiyatları ne kadar? İşte 2021 Haziran ayı Volkswagen, Audi, BMW, Dacia, Fiat, Opel sıfır araba fiyat listesi...

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Sıfır araç fiyatları değişti! Volkswagen, Audi, BMW, Dacia, Fiat, Opel sıfır araba 2021 Haziran ayı fiyat listesi!

Volkswagen Golf Impression 1.0 TSI 110 PS Manuel
Yakıt Benzin
Vites Manuel
Motor Hacmi 999 cc
Motor Gücü 110 hp

Fiyat: 231.300 TL

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Sıfır araç fiyatları değişti! Volkswagen, Audi, BMW, Dacia, Fiat, Opel sıfır araba 2021 Haziran ayı fiyat listesi!

Alfa Romeo Giulietta Sprint 1.6 JTD 120 HP DİZEL TCT

Yakıt Dizel
Vites Otomatik
Motor Hacmi 1598 cc
Motor Gücü 120 hp

Fiyat: 337.650 TL

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Sıfır araç fiyatları değişti! Volkswagen, Audi, BMW, Dacia, Fiat, Opel sıfır araba 2021 Haziran ayı fiyat listesi!

Audi A3 Sportback Advanced 30 Turbo FSI 110 hp S tronic

Yakıt Benzin
Vites Otomatik
Motor Hacmi 999 cc
Motor Gücü 110 hp

Fiyat: 426.980 TL

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Sıfır araç fiyatları değişti! Volkswagen, Audi, BMW, Dacia, Fiat, Opel sıfır araba 2021 Haziran ayı fiyat listesi!

BMW 1 Sport Line 118i 1.5 140 BG Otomatik

Yakıt Benzin
Vites Otomatik
Motor Hacmi 1499 cc
Motor Gücü 140 hp

Fiyat: 458.500 TL