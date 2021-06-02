Sıfır araç fiyatları değişti! Volkswagen, Audi, BMW, Dacia, Fiat, Opel sıfır araba 2021 Haziran ayı fiyat listesi!

Sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyüme devam ediyor. Yaz döneminin gelmesi ile birlikte otomobil fiyatlarında da değişikliğe gidildi. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, güncel kampanyaları yakından takip ederken, otomobil markaları tarafından haziran ayı fiyat listesi açıklandı. Volkswagen, Audi, BMW, Dacia, Fiat, Opel gibi otomobil firmalarının güncel fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 Haziran ayı sıfır araba fiyatları...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 17:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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