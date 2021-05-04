Son dakika | Bir tarih sular çekilince ortaya çıktı! Yapısını halen daha koruyor

Suyun içerisinde kalmasına rağmen hale kendini korumaktadır. Burası doğal güzelliği ve çevresi ile bulunmaz bir yer. Tarihi ve kültürel bir miras. Bu mirasımızın korunması istiyoruz. Kaymakamımız da kültürel ve doğal miraslarımıza sahip çıkıyor. Bu yüzden teşekkür ederiz. Buranın hiç bu kadar içerisine girememiştik.