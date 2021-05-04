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Son dakika | Bir tarih sular çekilince ortaya çıktı! Yapısını halen daha koruyor

Elazığ ile Tunceli arasındaki Keban Baraj Gölü'nün su seviyesinin düşmesi ile Çemişgezek sınırlarında yer alan Miyadin Kilisesi, ilk defa tamamen gün yüzüne çıktı. Vadi içerisinde 4 duvarı ile halen varlığını koruyan kilise, doğası, konumu ve manzarası ile de dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 04.05.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 12:02
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Son dakika | Bir tarih sular çekilince ortaya çıktı! Yapısını halen daha koruyor

Çemişgezek ilçesine bağlı Alçılı köyü Gemici mevkiinde Keban Baraj Gölü'nün kıyısında vadi içerisinde yer alan Miyadin Kilisesi, suların çekilmesi ile uzun yıllar sonra ilk defa tamamen gün yüzüne çıktı.

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Son dakika | Bir tarih sular çekilince ortaya çıktı! Yapısını halen daha koruyor

Tam net tarihi bilinmeyen ve yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen kilisenin büyük bir bölümünün sular altında kalmasına rağmen yapısının bozulmadan durması dikkat çekti. Yıllara meydana okuyan kiliseye su üzerinden tekne veya yürüme mesafesi ile yaklaşık 2,5 saatte ulaşılabiliyor.

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Son dakika | Bir tarih sular çekilince ortaya çıktı! Yapısını halen daha koruyor

Köy sakinleri, Elazığ, Tunceli ve Erzincan üçgeninde yer alan vadi içerisinde bulunan, konumu, doğası ve eşsiz manzarası ile dikkatleri üzerine çeken bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor.

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Son dakika | Bir tarih sular çekilince ortaya çıktı! Yapısını halen daha koruyor

Kilisenin Alçılı köyünde olduğunu belirten köy sakinlerinden Fatih Karatepe, "Yürüme mesafesi ile 2 saat sonunda Miyadin kilisesine vardık. Yüz yıllar önce yapılmış bir kilisedir. Sular bu sene çok çekildi. Bundan dolayı kilise gün yüzüne çıktı. Yüz yıllardır 4 duvarı da ayakta duruyor.

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Son dakika | Bir tarih sular çekilince ortaya çıktı! Yapısını halen daha koruyor

Suyun içerisinde kalmasına rağmen hale kendini korumaktadır. Burası doğal güzelliği ve çevresi ile bulunmaz bir yer. Tarihi ve kültürel bir miras. Bu mirasımızın korunması istiyoruz. Kaymakamımız da kültürel ve doğal miraslarımıza sahip çıkıyor. Bu yüzden teşekkür ederiz. Buranın hiç bu kadar içerisine girememiştik.