HaberlerGaleriSon dakika | Bir tarih sular çekilince ortaya çıktı! Yapısını halen daha koruyor
Son dakika | Bir tarih sular çekilince ortaya çıktı! Yapısını halen daha koruyor
Elazığ ile Tunceli arasındaki Keban Baraj Gölü'nün su seviyesinin düşmesi ile Çemişgezek sınırlarında yer alan Miyadin Kilisesi, ilk defa tamamen gün yüzüne çıktı. Vadi içerisinde 4 duvarı ile halen varlığını koruyan kilise, doğası, konumu ve manzarası ile de dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 04.05.2021 11:28Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 12:02