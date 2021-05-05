2021 en çok satan araba markaları | Zirvede bakın hangisi var? İşte merakla beklenen son liste

Nisan ayında en çok satan otomobiller | Türkiye'de en çok tercih edilen araba markaları | Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, nisan ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 132,4 artışla 61 bin 488 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 121,6 artarak 48 bin 375, hafif ticari araç satışları yüzde 183,1 artışla 13 bin 113 seviyesinde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 11:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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