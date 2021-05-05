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Haberler Galeri 2021 en çok satan araba markaları | Zirvede bakın hangisi var? İşte merakla beklenen son liste

2021 en çok satan araba markaları | Zirvede bakın hangisi var? İşte merakla beklenen son liste

Nisan ayında en çok satan otomobiller | Türkiye'de en çok tercih edilen araba markaları | Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, nisan ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 132,4 artışla 61 bin 488 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 121,6 artarak 48 bin 375, hafif ticari araç satışları yüzde 183,1 artışla 13 bin 113 seviyesinde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 11:55
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2021 en çok satan araba markaları | Zirvede bakın hangisi var? İşte merakla beklenen son liste
ODD verilerine göre, bu dönemde otomobil satışları, yüzde 68.7 artarak 204 bin 839 adete, hafif ticari araç satışları da yüzde 88.1 artarak 55 bin 309 adete yükseldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 en çok satan araba markaları | Zirvede bakın hangisi var? İşte merakla beklenen son liste
İşte marka marka Ocak-Nisan döneminde araç satış rakamları..
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2021 en çok satan araba markaları | Zirvede bakın hangisi var? İşte merakla beklenen son liste
ALFA ROMEO - 116 ADET
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2021 en çok satan araba markaları | Zirvede bakın hangisi var? İşte merakla beklenen son liste
ASTON MARTIN - 12 ADET
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2021 en çok satan araba markaları | Zirvede bakın hangisi var? İşte merakla beklenen son liste
AUDI - 4 BİN 525 ADET