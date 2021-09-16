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Haberler Galeri SON DAKİKA: 2022 Ford Fiesta Active ve ST modelleriyle birlikte tanıtıldı | Ford Fiesta'nın fiyatı ne kadar olacak?

SON DAKİKA: 2022 Ford Fiesta Active ve ST modelleriyle birlikte tanıtıldı | Ford Fiesta'nın fiyatı ne kadar olacak?

Spor otomobil severlerin gözdesi olan Ford, bu lakaba en iyi yakışan 2022 Ford Fiesta'yı tanıttı. Ford Fiesta ile birlikte Fiesta Active ve Fiesta ST modelleri de görücüye çıktı. Yenilenen model iç ve dış taraşımla oldukça motor donanımıyla da tatmin edici seviyede… Peki, otomobil dünyasına merhaba diyen 2022 Ford Fiesta'nın motor özellikleri neler? Yeni Fiesta'nın iç tasarımda hangi detaylar var? Donanımda neler değişti ve ekendi? 2022 yeni Ford Fiesta'nın fiyatı ne kadar olacak? İşte son dakika Ford Fiesta otomobil haberimizin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 16.09.2021 20:56 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 21:05
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SON DAKİKA: 2022 Ford Fiesta Active ve ST modelleriyle birlikte tanıtıldı | Ford Fiesta’nın fiyatı ne kadar olacak?

Dünyada merakla beklenen ve Türkiye'de de büyük bir kitlesi bulunan 2022 Ford Fiesta'nın makyajlanmış versiyonu resmen tanıtıldı. 2022 model Fiesta, Active ve ST seçenekleriyle de otomobil severlerin beğenisine sunuldu. İşte Yeni Fiesta hakkında bilmeniz gereken son dakika detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA: 2022 Ford Fiesta Active ve ST modelleriyle birlikte tanıtıldı | Ford Fiesta’nın fiyatı ne kadar olacak?

SON DAKİKA OTOMOBİL HABERİ: 2022 Ford Fiesta'nın tasarımına baktığımızda yenilenen ön kaput tasarımının otomobilin burun kısmını yükselttiğini söyleyebiliriz.

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SON DAKİKA: 2022 Ford Fiesta Active ve ST modelleriyle birlikte tanıtıldı | Ford Fiesta’nın fiyatı ne kadar olacak?

Böylece bu bölümü domine eden panjur yükseklik olarak biraz daha büyümüş halde.

DİKKAT ÇEKEN LOGO DETAYI

Ayrıca ön taraftaki "mavi oval" logosu da üst taraftan alınarak panjurun içerisine konumlandırılmış.

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SON DAKİKA: 2022 Ford Fiesta Active ve ST modelleriyle birlikte tanıtıldı | Ford Fiesta’nın fiyatı ne kadar olacak?

Stil tarafındaysa makyajlı 2022 model Fiesta, versiyonunun panjur ve tampon kısmında farklı detaylar mevcut.

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SON DAKİKA: 2022 Ford Fiesta Active ve ST modelleriyle birlikte tanıtıldı | Ford Fiesta’nın fiyatı ne kadar olacak?

Ford Fiesta ST-Line ve ST versiyonları daha sportif görünüme sahipken, Fiesta'nın Active versiyonu da siyah plastik eklentiler gibi crossover esintilerine sahip stiliyle dikkat çekiyor.