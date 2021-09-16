SON DAKİKA: 2022 Ford Fiesta Active ve ST modelleriyle birlikte tanıtıldı | Ford Fiesta'nın fiyatı ne kadar olacak?

Spor otomobil severlerin gözdesi olan Ford, bu lakaba en iyi yakışan 2022 Ford Fiesta'yı tanıttı. Ford Fiesta ile birlikte Fiesta Active ve Fiesta ST modelleri de görücüye çıktı. Yenilenen model iç ve dış taraşımla oldukça motor donanımıyla da tatmin edici seviyede… Peki, otomobil dünyasına merhaba diyen 2022 Ford Fiesta'nın motor özellikleri neler? Yeni Fiesta'nın iç tasarımda hangi detaylar var? Donanımda neler değişti ve ekendi? 2022 yeni Ford Fiesta'nın fiyatı ne kadar olacak? İşte son dakika Ford Fiesta otomobil haberimizin tüm detayları…