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Haberler Galeri İşte dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili! Tesla'yı geride bıraktı! Resmen tescillendi...

İşte dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili! Tesla'yı geride bıraktı! Resmen tescillendi...

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamasında elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors tarafıından üretilen Lucid Airin en uzun menzilli elektrikli otomobil olduğunun tescillendiği açıklandı. Lucid Air Dream dört çekişli model, en yakın rakibi Tesla Model S Long Range'i 190 kilometre ile geride bırakıyor.

Giriş Tarihi: 17.09.2021 22:52 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 22:54
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İşte dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili! Tesla’yı geride bıraktı! Resmen tescillendi...

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu (EPA), elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors tarafından geliştirilen Lucid Air'in en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak tescillendiğini açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili! Tesla’yı geride bıraktı! Resmen tescillendi...

Amerika Birleşik Devletleri California merkezli elektrikli otomobil üreticisi Lucid, geliştirdiği Air Dream modeliyle en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu.

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İşte dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili! Tesla’yı geride bıraktı! Resmen tescillendi...

ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA) tarafından tescillenen otomobilin 19 inç tekerlekli modelinin tam şarj olduğunda 836 kilometre menzil kat edebildiği aktarıldı.

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İşte dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili! Tesla’yı geride bıraktı! Resmen tescillendi...

Kurum tarafından en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak ilan edilen Lucid Air Dream dört çekişli model, en yakın rakibi Tesla Model S Long Range'i 190 kilometre geride bıraktı.

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İşte dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili! Tesla’yı geride bıraktı! Resmen tescillendi...

Tesla'da çalışırken Model S'nin geliştirilmesine öncülük eden ve daha sonra kurduğu Lucid Air ile birlikte menzil, lüks, hızlanma ve fiyat açısından Elon Musk'ın şirketini geride bırakacağını söyleyen şirket CEO'su ve CTO'su Peter Rawlinson da haklı çıktı.