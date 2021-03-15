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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sıfır otomobil alacaklara kampanya müjdesi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Sıfır otomobil alacaklara kampanya müjdesi! İşte en ucuz sıfır otomobiller
2021 model sıfır otomobillerin piyasaya çıkmasıyla fiyatlarda güncellemeler oldu. Birçok firma sıfır otomobillerde kampanyalar yaparak fiyatları aşağı çekti. Sürücü adaylarını sevindiren indirim haberlerinin ardından sıfır otomobillerin fiyatları ahaber.com.tr tarafından derlendi. İşte en ucuz sıfır otomobiller.
Giriş Tarihi: 15.03.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 14:19
En ucuz sıfır arabalar nedir, fiyatları ne kadar? Uygun fiyatlı sıfır araç modelleri hangileri? Bunlar ve benzeri birçok sorunun cevapları bu listemizde yer alıyor. 2021 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar listemizde geçtiğimiz aya göre farklılıklar bulunuyor. Bazı modeller ilk kez listeye dahil edilirken, bazıları ise satıştan çıkarılmış durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu listeyi otomobil firmalarının internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre hazırladık. Ayrıca fiyatlardan bazılarının kampanya dahilinde olduğunu da belirtelim. İşte marka marka, model model 2021 Mart ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi.
BMW
BMW 216d Active Tourer - 388.900 TL
MERCEDES
B 180 - 426.700 TL
HONDA
Civic Sedan 1.6L Benzin - 258.900 TL