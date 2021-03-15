15 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dikkat! Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş

Dikkat! Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş

Otomobillerde hem arıza hem de bilgilendirme maksadıyla çok sayıda ikaz lambası bulunuyor. Bu lambaların ne anlama geldiği toplumun büyük çoğunluğu tarafından bilinmiyor. Otomobillerde benzin göstergesinin yanında bulunan işaret bakın ne işe yarıyor.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 14:41
  • 1
  • 67
Dikkat! Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 67
Dikkat! Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

  • 3
  • 67
Dikkat! Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

  • 4
  • 67
Dikkat! Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

  • 5
  • 67
Dikkat! Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR