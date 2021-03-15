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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dikkat! Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş Dikkat! Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş
Otomobillerde hem arıza hem de bilgilendirme maksadıyla çok sayıda ikaz lambası bulunuyor. Bu lambaların ne anlama geldiği toplumun büyük çoğunluğu tarafından bilinmiyor. Otomobillerde benzin göstergesinin yanında bulunan işaret bakın ne işe yarıyor.
Giriş Tarihi: 15.03.2021 14:41
Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte ikaz lambaları ve anlamları...
1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR
2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR
3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR